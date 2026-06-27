EA Sports, утратившая официальный статус партнера FIFA четыре года назад, нашла способ встроиться в маркетинговый контекст чемпионата мира 2026 года через косвенную схему: в мае компания заключила партнерское соглашение с Visa — официальным платежным партнером турнира с 2007 года. Напрямую использовать логотип FIFA и словосочетание «World Cup» EA по-прежнему не вправе, однако компания получила возможность извлечь выгоду из главного спортивного события года.

EA Sports

В рамках партнерства пользователи EA Sports FC 26 получают доступ к ограниченным по времени внутриигровым активностям: испытания по формированию составов с наградами, участие в Visa Live Event и возможность сыграть за легендарного вратаря сборной Мексики Хорхе Кампоса — амбассадора Visa, задействованного и в реальной рекламной кампании турнира. По данным EA, аудитория игры составляет более 325 млн проданных копий за историю франшизы, а суммарное время, проведенное в игре, достигает 8 млрд часов в год.

Механика сделки, по оценке экспертов, выгодна обеим сторонам, но по разным причинам. «EA получает возможность эксплуатировать репутацию турнира, не являясь его лицензированным партнером», — считает Джордж Осборн, основатель Half-Space Consulting. По его словам, компания фактически запустила неофициальную версию турнира в игровом пространстве.

Джефф Маркс, генеральный директор Innovative Partnerships Group, формулирует логику Visa иначе: «Visa говорит: у меня есть платформа, EA нуждается во мне, я — легитимный спонсор FIFA». Вице-президент EA по рекламе и спонсорству Алекс Дао не стал комментировать тему близости к FIFA, однако подтвердил, что выбор момента для сделки был стратегическим.

EA рассталась с FIFA в 2022 году, завершив почти тридцатилетнее сотрудничество. Лицензия истекла после катарского чемпионата мира в декабре того же года. Несмотря на опасения, разрыв не привел к немедленной катастрофе для франшизы: EA сохранила прямые лицензионные соглашения с ведущими клубами и игроками.

EA Sports FC остается самым популярным футбольным тайтлом в Steam и лидирует в рейтинге App Store. На звонке с инвесторами в первом квартале 2026 года генеральный директор EA Эндрю Уилсон назвал футбольную франшизу «столпом силы» компании с устойчивым ростом бронирований.

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Динамика доходов, впрочем, показывает неоднозначную картину. Рост чистых бронирований по итогам 2023 финансового года составил 11%, однако в 2024-м замедлился до 1%. Тем не менее аналитик Circana Мат Пискателла констатирует: данные по продажам на рынке США не свидетельствуют о значимом негативном влиянии потери бренда FIFA.

Параллельно сама FIFA не уходит из игровой индустрии: в апреле 2026 года организация заключила эксклюзивное соглашение с Netflix на выпуск игры FIFA World Cup: Launch Edition.

В долгосрочной перспективе наибольший выигрыш от сделки может получить именно Visa: бренд компании последовательно появляется по всему интерфейсу EA Sports FC 26 — на формах игроков, рекламных бордах и в интерфейсах.

«У Visa нет проблем с узнаваемостью, но нам нужно познакомить следующее поколение с лучшим способом оплаты», — пояснил вице-президент Visa по глобальному спонсорству Алфи Броди, охарактеризовав сделку как долгосрочную инвестицию в молодежную аудиторию.

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