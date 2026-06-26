Несмотря на высокую телеаудиторию, проходящий чемпионат мира по футболу, начавшийся 11 июня, пока не стал драйвером спроса для российских компаний. Букмекеры фиксируют лишь умеренный рост ставок, спортивные бары теряют посетителей, а продажи пива, сувениров и туристических поездок остаются без традиционного всплеска.

Unsplash

По данным Mediascope, с 11 по 21 июня матчи турнира посмотрели 28,4 млн россиян. Средняя аудитория телеканала, транслирующего чемпионат, выросла в 4,4 раза по сравнению с прошлым годом — до 631,7 тыс. человек, а его доля увеличилась с 0,9% до 4%. На Rutube первые 11 матчей собрали свыше 5 млн просмотров.

Однако интерес зрителей не конвертируется в потребительскую активность. По оценке Pari, объем ставок на футбол с 1 по 19 июня оказался на 8% ниже, чем за аналогичный период мая. В компании объясняют это тем, что весной одновременно проходили Российская премьер-лига, Лига чемпионов и ведущие европейские чемпионаты, тогда как сейчас основным событием остается только мировое первенство. В Olimpbet, напротив, отмечают рост среднего дневного оборота на 21% к началу июня, но прогнозируют, что вклад чемпионата в годовой оборот рынка составит лишь 3–4%.

Не оправдались ожидания и ресторанного бизнеса. По данным сервиса «Чек индекс», с 11 по 21 июня количество чеков в заведениях общественного питания по стране сократилось на 4% год к году, а спортивные бары потеряли 2% посетителей. В Москве снижение трафика достигло 6%, в Санкт-Петербурге — 12%. При этом средний чек продолжил расти: в спортивных барах Москвы он увеличился на 10%, до 4,9 тыс. руб.

Читайте также ФИФА впервые привезла в Северную Америку выставку о футбольных технологиях

Эксперты связывают слабый эффект сразу с несколькими причинами. Одной из главных называют отсутствие на турнире сборной России, из-за чего у многих болельщиков исчез эмоциональный интерес к соревнованиям. Дополнительное влияние оказало неудобное для российских зрителей время трансляций — большинство матчей проходят поздно ночью по московскому времени.

Сказывается и изменение потребительского поведения. На фоне роста цен россияне стали осторожнее относиться к дополнительным расходам. По словам участников рынка, многие предпочитают смотреть матчи дома, не посещая бары и рестораны.

Читайте также FIFA скрыла логотип Levi’s и превратила его в вирусную рекламу

Не увидели заметного эффекта и производители пива. Крупные торговые сети сообщают, что продажи напитка в дни чемпионата остаются примерно на уровне прошлого года. Исключением стала лишь отдельная динамика в сетевом ретейле, где спрос на пиво вырос примерно на 7%, а на снеки — на 20–30% благодаря маркетинговым акциям.

А еще не оправдались ожидания продавцов спортивной атрибутики. Маркетплейсы отмечают, что товары с символикой чемпионата мира не пользуются массовым спросом, а посещаемость магазинов спортивных товаров, по данным аналитиков, даже сократилась.

Практически не повлиял турнир и на туристический рынок. Туроператоры отмечают отсутствие заметного роста спроса на поездки в США, Канаду и Мексику, где проходят матчи. Одной из причин называют сложную логистику, высокую стоимость перелетов и визовые ограничения для российских путешественников.

Участники рынка при этом рассчитывают, что интерес аудитории может частично вырасти по мере приближения стадии плей-офф. Однако уже сейчас эксперты признают: нынешний чемпионат мира оказался значительно менее выгодным для российского бизнеса, чем предыдущие крупные футбольные турниры.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.