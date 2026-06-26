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Чемпионат мира по футболу не принес российскому бизнесу ожидаемого роста продаж

Несмотря на высокую телеаудиторию, проходящий чемпионат мира по футболу, начавшийся 11 июня, пока не стал драйвером спроса для российских компаний. Букмекеры фиксируют лишь умеренный рост ставок, спортивные бары теряют посетителей, а продажи пива, сувениров и туристических поездок остаются без традиционного всплеска.

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По данным Mediascope, с 11 по 21 июня матчи турнира посмотрели 28,4 млн россиян. Средняя аудитория телеканала, транслирующего чемпионат, выросла в 4,4 раза по сравнению с прошлым годом — до 631,7 тыс. человек, а его доля увеличилась с 0,9% до 4%. На Rutube первые 11 матчей собрали свыше 5 млн просмотров.

Однако интерес зрителей не конвертируется в потребительскую активность. По оценке Pari, объем ставок на футбол с 1 по 19 июня оказался на 8% ниже, чем за аналогичный период мая. В компании объясняют это тем, что весной одновременно проходили Российская премьер-лига, Лига чемпионов и ведущие европейские чемпионаты, тогда как сейчас основным событием остается только мировое первенство. В Olimpbet, напротив, отмечают рост среднего дневного оборота на 21% к началу июня, но прогнозируют, что вклад чемпионата в годовой оборот рынка составит лишь 3–4%.

Не оправдались ожидания и ресторанного бизнеса. По данным сервиса «Чек индекс», с 11 по 21 июня количество чеков в заведениях общественного питания по стране сократилось на 4% год к году, а спортивные бары потеряли 2% посетителей. В Москве снижение трафика достигло 6%, в Санкт-Петербурге — 12%. При этом средний чек продолжил расти: в спортивных барах Москвы он увеличился на 10%, до 4,9 тыс. руб.

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Эксперты связывают слабый эффект сразу с несколькими причинами. Одной из главных называют отсутствие на турнире сборной России, из-за чего у многих болельщиков исчез эмоциональный интерес к соревнованиям. Дополнительное влияние оказало неудобное для российских зрителей время трансляций — большинство матчей проходят поздно ночью по московскому времени.

Сказывается и изменение потребительского поведения. На фоне роста цен россияне стали осторожнее относиться к дополнительным расходам. По словам участников рынка, многие предпочитают смотреть матчи дома, не посещая бары и рестораны.

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Не увидели заметного эффекта и производители пива. Крупные торговые сети сообщают, что продажи напитка в дни чемпионата остаются примерно на уровне прошлого года. Исключением стала лишь отдельная динамика в сетевом ретейле, где спрос на пиво вырос примерно на 7%, а на снеки — на 20–30% благодаря маркетинговым акциям.

А еще не оправдались ожидания продавцов спортивной атрибутики. Маркетплейсы отмечают, что товары с символикой чемпионата мира не пользуются массовым спросом, а посещаемость магазинов спортивных товаров, по данным аналитиков, даже сократилась.

Практически не повлиял турнир и на туристический рынок. Туроператоры отмечают отсутствие заметного роста спроса на поездки в США, Канаду и Мексику, где проходят матчи. Одной из причин называют сложную логистику, высокую стоимость перелетов и визовые ограничения для российских путешественников.

Участники рынка при этом рассчитывают, что интерес аудитории может частично вырасти по мере приближения стадии плей-офф. Однако уже сейчас эксперты признают: нынешний чемпионат мира оказался значительно менее выгодным для российского бизнеса, чем предыдущие крупные футбольные турниры.

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