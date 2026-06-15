В России выросло число зарегистрированных экономических преступлений, а суды по таким делам по-прежнему часто назначают реальные сроки. По данным МВД, в 2025 году было зарегистрировано 107,2 тыс. таких преступлений, что на 1,7% больше, чем годом ранее.

Финансовый масштаб дел также вырос. Совокупный ущерб, по данным ведомства, увеличился с 295,7 млрд руб. в 2024 году до 363,4 млрд руб. в 2025-м. Одновременно сохраняется высокий уровень приговоров с реальным лишением свободы.

По оценкам центра «Аналитика. Бизнес. Право», в 2024 году суды назначили реальное лишение свободы примерно 5,5 тыс. человек по экономическим статьям, включая около 2,2 тыс. представителей бизнеса. В 2025 году этот показатель, по расчетам центра, вырос примерно до 5,6 тыс. осужденных.

Наиболее распространенные статьи остаются прежними. Это мошенничество, растрата, незаконная предпринимательская деятельность и налоговые нарушения. Значительная часть уголовных дел связана с государственными контрактами и движением бюджетных средств.

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Последствия таких дел выходят за рамки конкретных судебных процессов. Потери бюджета от изоляции предпринимателей центр оценивает примерно в 185 млрд руб. в год. Эта сумма складывается из остановки бизнеса, разрыва контрактов и снижения налоговой базы.

Юристы отмечают, что часть хозяйственных конфликтов все чаще переходит в уголовную плоскость. Споры по договорам и исполнению обязательств в ряде случаев квалифицируют как мошенничество.

Меняется и характер самих дел. Они становятся более сложными и многоэпизодными, а участники таких схем активнее используют цифровые инструменты. Это увеличивает масштаб ущерба и усложняет расследования.

В результате реальные сроки по экономическим делам становятся для бизнеса одним из заметных рисков. Это создает дополнительное давление на предпринимательскую среду, особенно в сферах, связанных с госзаказом, налогами и крупными финансовыми потоками.

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