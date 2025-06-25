Эксперты констатируют формирование в России экономики высоких зарплат как устойчивого тренда. Валерий Федоров, генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ, считает, что работодателям придется адаптироваться к новой реальности, несмотря на традиционное нежелание бизнеса повышать расходы на персонал.

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Тенденция особенно заметна среди молодых специалистов. Согласно исследованию Superjob, выпускники ведущих экономических вузов демонстрируют впечатляющие доходы уже в первые годы карьеры:

выпускники МГИМО получают в среднем 200 тыс. руб. (+11% за год);

специалисты из ВШЭ и МГУ — около 190 тыс. руб. (рост на 9-19%);

выпускники Финансового университета — 180 тыс. руб. (+16%).

Особенно быстро растут доходы представителей поколения Z (18-24 года). По данным сервисов «СберАналитика» и «Работа.ру», их медианная зарплата достигла 48 952 руб, что вдвое превышает среднероссийские темпы роста. В отдельных отраслях динамика еще заметнее:

в ИТ и digital-профессиях зарплатные ожидания достигают 154 тыс. руб.;

в добывающей промышленности средний доход составляет 109 тыс. руб.;

в торговле молодые специалисты рассчитывают на 78 тыс. руб.

Федоров подчеркивает, что российский бизнес исторически ориентировался на экономику низких зарплат, за исключением топ-менеджмента. Однако текущая демографическая ситуация — сокращение трудоспособного населения при рекордно низкой безработице (3,9%) — вынуждает компании конкурировать за сотрудников через повышение доходов.

При этом многие работодатели пока пытаются решать кадровые проблемы альтернативными методами, например лоббируя перераспределение мест в вузах в пользу технических специальностей.

Однако эксперты единодушны: в условиях структурного дефицита кадров рост оплаты труда становится объективной реальностью, и компаниям придется адаптировать свои бизнес-модели к новой экономической парадигме.