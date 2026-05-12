Российская экономика вошла в фазу «охлаждения» после двух лет быстрого роста, но власти считают это нормальной частью цикла. В интервью «Ведомостям» вице-премьер, курирующий в кабмине экономику, Александр Новак объяснил, почему ВВП ушел в минус, когда вернется рост и что сейчас происходит с инвестициями, рынком труда и спросом. «Инк» собрал главное из слов бывшего министра энергетики России — без макроэкономического тумана.

Экономика ушла в минус, но власти считают это нормальным

По итогам первого квартала 2026 года ВВП России сократился на 0,3% год к году. Новак связал это с завершением периода «перегрева» 2023–2024 годов, когда экономика росла более чем на 4% в год.

«Экономическая динамика циклична — после периода высокого роста всегда идет корректировка, часто сопровождаемая структурной трансформацией. Это нормальный этап для экономики».

По словам вице-премьера, сейчас спрос во многих отраслях уже на 20–30% ниже пиковых значений 2024 года. При этом правительство не считает ситуацию кризисом.

Бизнес жалуется на отсутствие продаж

Новак фактически признал проблему, о которой предприниматели и ретейлеры говорят последние месяцы: спрос замедляется.

«Нет спроса — нет производства».

По прогнозу правительства, рост потребительской активности в 2026 году замедлится до 1,2% после 4% в 2025-м. Власти рассчитывают, что потребление поддержат снижение ставок, расходование накопленных депозитов и восстановление кредитования.

Кредиты дорогие, инвестиции падают

Вице-премьер прямо связал охлаждение экономики с высокой стоимостью денег.

«В 2024–2025 гг. стоимость кредитования стала очень высокой для большинства компаний».

Инвестиции в 2025 году снизились на 2,3%, хотя до этого несколько лет подряд быстро росли. Новак отдельно отметил, что бизнес стал осторожнее относиться к новым проектам, а часть компаний предпочитает «сохранять ликвидность, а не заходить в длинные инвестиционные проекты».

Одновременно правительство хочет изменить структуру финансирования экономики: по мнению Новака, крупные госкомпании должны меньше конкурировать с частным бизнесом за банковские кредиты.

«Кредит не безграничен, и чем больше в банках кредитуются госкомпании, тем меньше заемных средств остается всем остальным».

Людей больше не станет — бизнесу придется автоматизироваться

Еще один ключевой тезис интервью — кадровый дефицит останется надолго. По прогнозу правительства, безработица будет держаться около 2,3–2,4%, а свободных трудовых ресурсов почти не осталось.

На этом фоне власти делают ставку на производительность труда, автоматизацию и ИИ.

«Рост производительности труда — это не повышение интенсивности труда, когда вас заставляют больше работать за те же деньги».

Среди ключевых инструментов для бизнеса на ближайшие годы Новак назвал роботизацию, искусственный интеллект и оптимизацию процессов.

Маркетплейсы как драйвер регионального бизнеса

Отдельный блок интервью был посвящен маркетплейсам. По словам Новака, за 2022–2024 годы интернет-торговля выросла более чем в 2,5 раза.

Правительство рассматривает платформы не только как канал продаж, но и как инструмент развития малого бизнеса в регионах.

«Это децентрализация экономического роста, возможность выхода на всероссийский рынок мелких предприятий со всей страны».

Главной задачей государства Новак назвал недопущение монополизации рынка со стороны крупных платформ .

Инфляция снизится к 4% только в 2027 году

По прогнозу кабмина, инфляция в 2026 году составит 5,2%, а к целевому показателю в 4% вернется только в 2027-м.

При этом Новак отдельно подчеркнул, что власти не хотят бороться с инфляцией «любой ценой».

«Одинаково плохо и идти к таргету по инфляции любой ценой, в том числе ценой значительного снижения выпуска экономики, и “разгонять” экономику с риском уйти в неконтролируемый рост инфляции».

Что это значит для бизнеса

Главный сигнал интервью — власти официально признают, что отечественная экономика больше не живет в режиме бурного роста 2023–2024 годов. Для бизнеса это означает более осторожный спрос, дорогие кредиты и усиление конкуренции за клиента.

Одновременно государство фактически подталкивает компании к автоматизации, повышению эффективности и более аккуратной работе с инвестициями. В ближайшие годы выиграют не самые быстрорастущие проекты, а бизнесы с понятной экономикой, устойчивым спросом и высокой производительностью.

