Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак получил два новых поста в Кремниевой долине, пишет Financial Times. Теперь он старший советник Microsoft и ИИ-стартапа Anthropic. Таким образом, Сунак стал одним из самых заметных европейских политиков, перешедших из политики в технологический сектор.

Рамиль Ситников / РИА Новости

Во время работы премьером с 2022-го по 2024 год Сунак активно продвигал тему регулирования ИИ. Именно при нем в 2023 году прошел первый в мире Саммит по безопасности искусственного интеллекта в Блетчли-парке, а также был создан британский Институт безопасности ИИ. В Microsoft и Anthropic он намерен помогать формировать стратегию развития технологий и «добиваться, чтобы цифровая трансформация улучшала жизнь людей».

Интересно, что теперь Сунак будет консультировать прямых конкурентов: Microsoft — один из главных инвесторов OpenAI, тогда как Anthropic считается его основным соперником на рынке генеративного ИИ. Обе компании развивают модели, способные создавать тексты, коды и изображения, и активно борются за корпоративных клиентов.

В Anthropic заявили, что Сунак «стал одним из первых мировых лидеров, кто осознал трансформирующий потенциал ИИ». В стартапе также отметили, что опыт экс-премьера поможет им выстраивать международную стратегию и регулирование. Microsoft, со своей стороны, поблагодарила политика за готовность «делиться экспертным видением геополитических тенденций».

По данным британского регулятора Advisory Committee on Business Appointments (Acoba), Сунак будет «изолирован от любых лоббистских контактов» с правительством, чтобы избежать конфликта интересов. Все доходы от новых должностей он планирует перечислять в благотворительный фонд The Richmond Project, основанный совместно с супругой Акшатой Мурти.

Читайте также Риши Сунак планирует превратить Великобританию в центр искусственного интеллекта

Anthropic активно привлекает бывших политиков и чиновников: среди сотрудников уже есть экс-глава аппарата Сунака Лиам Бут-Смит, а также бывшие советники Белого дома Тарун Чабра и Элизабет Келли. Стартап позиционирует себя как «этичную альтернативу» OpenAI и Google и делает ставку на корпоративный сектор.

Сам 45-летний Сунак по-прежнему сохраняет статус депутата парламента и остается советником инвестиционного банка Goldman Sachs, где начинал карьеру аналитиком до политики.