OpenAI планирует значительно сократить долю выручки, которую получает Microsoft, в обмен на треть акций в реструктурированной компании. По данным The Information, к 2030 году доля Microsoft в доходах OpenAI упадет с текущих почти 20% до примерно 8%. Этот шаг позволит ИИ-разработчику удержать более $50 млрд дополнительных доходов для покрытия своих огромных вычислительных расходов.

Dima Solomin/Unsplash

OpenAI несет колоссальные расходы на вычисления, необходимые для обучения и работы ее передовых ИИ-моделей. Но эти ресурсы требуются компании, чтобы сохранять лидерство на рынке. Чтобы получить больше вычислительных ресурсов, OpenAI заключила в том числе сделку с Oracle.

Для выполнения своих обязательств компании пришлось пересмотреть финансовое соглашение с ключевым инвестором, Microsoft. По первоначальной сделке Microsoft гарантировались 20% доходов до 2030 года, но теперь OpenAI сможет реинвестировать эти средства в свое развитие.

Взамен Microsoft получит значительную долю в новой структуре OpenAI. Сообщается, что технологический гигант станет владельцем трети реструктурированной компании, еще одна часть которой отойдет некоммерческой организации. При этом Microsoft по-прежнему не получит места в совете директоров.

Стороны также ведут переговоры о расходах на серверы и условиях контракта, касающихся потенциального использования искусственного общего интеллекта (AGI). Недавно объявленное, но не имеющее обязательной силы соглашение между компаниями, вероятно, уже отражает эти изменения в распределении доходов.

Ранее стало известно, что соглашение между OpenAI и Microsoft запрещает последней разрабатывать «сильный ИИ» (AGI) до 2030 года.