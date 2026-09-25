Бывший руководитель Tinder Тару Капур запустила в США приложение для знакомств Rivet, в котором пользователи помогают друг другу находить подходящие пары вместо бесконечного пролистывания анкет.

Kelly Sikkema, Unsplash

В основе Rivet лежит концепция Social Matching — «социального мэтчинга». Пользователь может искать отношения самостоятельно в роли Dater или помогать другим находить пару как Matcher. При этом Matcher не обязан сам пользоваться приложением для знакомств — его задача заключается в том, чтобы оценивать потенциальные сочетания и предлагать людей, которые, по его мнению, подходят друг другу.

Сначала система формирует потенциальные пары на основе интересов, предпочтений и целей пользователей. Затем другим участникам показывают двух людей одновременно и предлагают оценить, насколько они подходят друг другу. Пары, набравшие достаточно положительных оценок, получают возможность познакомиться внутри приложения. При этом последнее слово остается за самими пользователями — они могут принять или отклонить предложенный мэтч.

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Вместо сотен анкет Rivet показывает пользователю лишь несколько потенциальных знакомств за раз. Среди них могут оказаться люди, которых он сам обычно отсеял бы из-за привычных критериев поиска. По задумке создателей сервиса, такой подход расширяет выбор и помогает заметить потенциального партнера за пределами привычного набора предпочтений.

Капур считает, что такой формат помогает замечать потенциальных партнеров, которых легко пропустить при быстром просмотре сотен профилей в обычных дейтинг-приложениях. По ее словам, постоянное пролистывание анкет заставляет пользователей принимать решения все быстрее и все сильнее полагаться на первое впечатление.

У Matcher есть и дополнительный стимул участвовать в подборе пар. За удачные рекомендации пользователи получают виртуальную валюту Karma, которую можно использовать внутри сервиса и обменивать на награды. Самые успешные участники могут получить статус Elite Matcher.

До полноценного запуска в США Rivet тестировали в Шарлотте, где, по словам Капур, сервис привлек несколько тысяч пользователей. Компания также проводила офлайн-шоу знакомств, во время которых участники выходили на сцену и общались друг с другом, а зрители голосовали за то, есть ли между ними «химия».

Rivet основали в 2025 году. Перед запуском стартап привлек $10,5 млн посевного финансирования от Peak XV Partners, Shine Capital и Blume Ventures. В число ранних инвесторов и советников проекта также вошел бывший генеральный директор Tinder и OkCupid Эли Сайдман.

Капур проработала в Tinder и Match Group около восьми лет и занималась развитием сервиса в нескольких регионах. Теперь она пытается изменить сам принцип работы дейтинг-приложений. Вместо того чтобы заставлять пользователя по очереди оценивать отдельные профили, Rivet сначала формирует потенциальные пары, а затем подключает к их оценке других людей.

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