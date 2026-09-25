Бывший руководитель Tinder Тару Капур запустила в США приложение для знакомств Rivet, в котором пользователи помогают друг другу находить подходящие пары вместо бесконечного пролистывания анкет.
В основе Rivet лежит концепция Social Matching — «социального мэтчинга». Пользователь может искать отношения самостоятельно в роли Dater или помогать другим находить пару как Matcher. При этом Matcher не обязан сам пользоваться приложением для знакомств — его задача заключается в том, чтобы оценивать потенциальные сочетания и предлагать людей, которые, по его мнению, подходят друг другу.
Сначала система формирует потенциальные пары на основе интересов, предпочтений и целей пользователей. Затем другим участникам показывают двух людей одновременно и предлагают оценить, насколько они подходят друг другу. Пары, набравшие достаточно положительных оценок, получают возможность познакомиться внутри приложения. При этом последнее слово остается за самими пользователями — они могут принять или отклонить предложенный мэтч.
Вместо сотен анкет Rivet показывает пользователю лишь несколько потенциальных знакомств за раз. Среди них могут оказаться люди, которых он сам обычно отсеял бы из-за привычных критериев поиска. По задумке создателей сервиса, такой подход расширяет выбор и помогает заметить потенциального партнера за пределами привычного набора предпочтений.
Капур считает, что такой формат помогает замечать потенциальных партнеров, которых легко пропустить при быстром просмотре сотен профилей в обычных дейтинг-приложениях. По ее словам, постоянное пролистывание анкет заставляет пользователей принимать решения все быстрее и все сильнее полагаться на первое впечатление.
У Matcher есть и дополнительный стимул участвовать в подборе пар. За удачные рекомендации пользователи получают виртуальную валюту Karma, которую можно использовать внутри сервиса и обменивать на награды. Самые успешные участники могут получить статус Elite Matcher.
До полноценного запуска в США Rivet тестировали в Шарлотте, где, по словам Капур, сервис привлек несколько тысяч пользователей. Компания также проводила офлайн-шоу знакомств, во время которых участники выходили на сцену и общались друг с другом, а зрители голосовали за то, есть ли между ними «химия».
Rivet основали в 2025 году. Перед запуском стартап привлек $10,5 млн посевного финансирования от Peak XV Partners, Shine Capital и Blume Ventures. В число ранних инвесторов и советников проекта также вошел бывший генеральный директор Tinder и OkCupid Эли Сайдман.
Капур проработала в Tinder и Match Group около восьми лет и занималась развитием сервиса в нескольких регионах. Теперь она пытается изменить сам принцип работы дейтинг-приложений. Вместо того чтобы заставлять пользователя по очереди оценивать отдельные профили, Rivet сначала формирует потенциальные пары, а затем подключает к их оценке других людей.
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