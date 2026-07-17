«Авито» рассматривает запуск собственного сервиса знакомств внутри основного приложения. Его хотят ориентировать на пользователей, которые ищут серьезные отношения. Если проект одобрят, сервис сделают бесплатным, а среди его ключевых функций могут появиться усиленная защита от мошенников, проверка профилей и персональные рекомендации.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости



В «Авито» подтвердили, что изучают возможность запуска нового направления. Окончательное решение компания примет после анализа рынка, опыта действующих сервисов и интереса пользователей.

Для возможного сервиса «Авито» собирается адаптировать технологии, которые уже работают на основной платформе. Сейчас компания использует более 100 моделей машинного обучения для защиты пользователей. Интерес к дейтингу также проверят методом Fake Door — пользователям покажут еще недоступную функцию и оценят их реакцию.

В дейтинг могут перенести инструменты основной платформы — многоуровневую модерацию, защищенные каналы общения и механизмы подтверждения личности. Среди возможных решений компания рассматривает интеграцию с государственными сервисами.

Если «Авито» запустит собственный дейтинг, конкуренция на рынке онлайн-знакомств может усилиться. По данным Smart Ranking, в 2025 году совокупная выручка крупнейших российских сервисов выросла на 25%, до 6,2 млрд руб. На VK Знакомства, Mamba и Twinby приходится около 75% рынка. В то же время Data Insight оценивает платный сегмент в 8–10 млрд руб. против 11−12 млрд руб. в 2023 году.

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Участники рынка считают интерес «Авито» к онлайн-знакомствам закономерным благодаря большой аудитории и опыту компании в разработке алгоритмов и защите пользователей. В Mamba при этом отмечают, что одной верификации будет недостаточно, чтобы выделиться среди конкурентов, поскольку похожие инструменты уже работают на других платформах.

В Twinby полагают, что возможный сервис нужен «Авито» прежде всего для увеличения времени пользователей в основном приложении, а не для создания отдельного крупного бизнеса. По словам соосновательницы Twinby Вероники Яковлевой, рынок знакомств слишком мал, чтобы стать значимым самостоятельным направлением для платформы такого масштаба.

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