Американский стартап Critical Energy закрыл раунд финансирования на $22 млн для разработки модульных турбин, предназначенных специально для геотермальных электростанций. Деньги пошли на строительство первого пилотного объекта мощностью 2,5 МВт.

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Компанию основал Спенсер Джексон — бывший инженер SpaceX, участвовавший в разработке ракет Falcon Heavy и Starship, а также двигателя Raptor. Опыт проектирования ракетных двигателей и лег в основу конструкции турбин Critical Energy: их компоненты технологически близки к ракетным, это позволяет производить их на существующих машиностроительных предприятиях в заводских условиях. Стартап намеренно отказывается от крупногабаритного оборудования, монтаж которого на объектах занимает месяцы и годы.

Геотермальная энергетика остается недооцененной на фоне ядерного синтеза и деления: как следует из аналитики по данным МЭА, мировой потенциал геотермальных ресурсов составляет не менее 42 ТВт — вдвое больше совокупного мирового потребления энергии в прошлом году. При этом объем инвестиций в сектор несопоставимо меньше, чем в ядерные проекты, компании которых ориентируются на коммерческие запуски в начале 2030-х. По оценке Джексона, геотермальные установки выйдут на гигаваттные масштабы раньше.

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Первая электростанция на турбинах Critical Energy запланирована к вводу в 2027 году и будет размещена на уже действующем геотермальном месторождении — по типу исландских объектов или The Geysers в Северной Калифорнии. Параллельно компания проектирует модуль мощностью 5 МВт для операторов усовершенствованной геотермальной генерации, таких как Fervo Energy, которые бурят скважины на большую глубину для извлечения более интенсивного теплового потока.

Ключевым аргументом в пользу масштабирования технологии Джексон считает нефтегазовую отрасль. По его словам, нефтяники располагают отработанной инфраструктурой для бурения сотен и тысяч скважин, однако испытывают острую нехватку совместимых турбин. Подключение нефтегазовых компаний к геотермальным проектам способно резко ускорить развитие сектора.

Согласно анализу консалтинговой компании Rhodium Group, к 2030 году усовершенствованная геотермальная генерация могла бы обеспечивать почти две трети прироста энергопотребления новых дата‑центров. Стартап Critical Energy, разрабатывающий турбины для геотермальных проектов, ставит долгосрочную цель выпускать оборудование суммарной мощностью около 300 ГВт в год к 2045 году.

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