Государственная Дума на пленарном заседании 27 мая 2025 года приняла законопроект, разрешающий проведение эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Инициатива, разработанная группой депутатов под руководством заместителя председателя комитета по туризму Натальи Костенко, была внесена на рассмотрение еще в июле 2023 года и получила первоначальное одобрение в ноябре того же года.
Экспериментальный период установлен с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года. Первоначально планировалось охватить только Крым, Краснодарский край и Севастополь, однако в ходе доработки документа перечень регионов был значительно расширен.
В окончательную версию вошли Республики Алтай и Дагестан, Алтайский, Приморский и Ставропольский края, а также 10 областей, включая Архангельскую, Калининградскую и Херсонскую, и федеральная территория «Сириус».
Законодательное новшество определяет гостевой дом как индивидуальное жилое строение или его часть, используемые для предоставления гостиничных услуг. Для легализации деятельности такие объекты должны соответствовать ряду требований: располагаться на землях населенных пунктов с разрешенным использованием под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство или садоводство, находиться в собственности физического лица и не иметь статуса самовольной постройки.
Первый заместитель председателя комитета по экономической политике Надежда Школкина подчеркнула, что принятый документ направлен на легализацию этого сегмента рынка с точки зрения налогообложения и учета номерного фонда.
По ее словам, это важно как для региональных экономик, так и для формирования общероссийской стратегии развития туристической инфраструктуры. Одновременно парламентарий обратила внимание на необходимость учета мнения местных жителей, чьи интересы могут быть затронуты в результате коммерческого использования соседних домов.
Несоответствие установленным требованиям станет основанием для отказа во включении объекта в единый реестр классифицированных средств размещения. Эксперимент призван устранить существующую правовую неопределенность в регулировании деятельности гостевых домов и повысить уровень защиты прав как их владельцев, так и потребителей услуг.