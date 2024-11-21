В России 725 тыс. многоквартирных домов включено в реализацию региональных программ капитального ремонта. В них проживают 90 млн человек, что больше половины населения страны. Фонд развития территорий (ФРТ) и Министерство строительства России сформулировали пять главных проблем действующей программы капитального ремонта многоквартирного жилья в стране, о чем сообщил гендиректор ФРТ Ильшат Шагиахметов.

Первой такой проблемой он назвал «экономически необоснованный взнос». В Москве, где его уровень самый высокий по стране, он составляет 25,58 руб за кв. м. Так, за квартиру площадью в 50 кв.м. владелец заплатит 15 348 руб. в год. В среднем же по России взнос вдвое меньше, чем в столице, — 12,78 руб. за кв. м.

Капремонт, по словам Шагиахметова, должен охватывать такие статьи расходов, как приведение в порядок крыш, фасадов и фундаментов, замену лифтов и ремонт инженерных коммуникаций. Он считает годовую сумму взносов недостаточной для проведения этих работ.

Второй ключевой проблемой эксперты считают принцип расходования денег в региональных фондах. В качестве примера была рассмотрена ситуация, когда на ремонт 8-квартирного исторического задания тратится значительно больше средств, чем его жильцы смогут возместить в перспективе. В таком случае деньги будут потрачены из регионального фонда капремонта.

По словам Шагиахметова, объем средств, по которым сегодня существуют риски невозврата из-за «котлового» принципа расходования, оценивается в 160 млрд руб. и эта сумма ежегодно увеличивается в среднем на 25 млрд руб.

Третьей проблемой специалисты назвали ранжирование видов работ по капитальному ремонту. По наблюдениям экспертов, в первую очередь службы ЖКХ обычно восстанавливают фасады подлежащих ремонту домов. Таким образом, кровля, фундаменты, инженерные системы и лифты продолжают изнашиваться и срок службы дома не продлевается.

Наконец, четвертую и пятую проблемы Шагиахметов сформулировал как собираемость взносов и стоимость работ. «Расценки на производство одних и тех же видов работы по России варьируются от двух с половиной до трех раз», — констатировал глава Фонда развития территорий.

При этом он отметил, что определенные шаги по решению этих проблем уже предпринимаются. Например, поправки в федеральный закон позволяют региональным фондам капремонта менять долгосрочную программу работ в доме на основании технических обследований зданий, даже если другой порядок действий был утвержден общим собранием собственников.

Напомним, что Минстрой готовит изменения в Жилищный кодекс, предусматривающие в том числе переход к установлению дифференцированного взноса на капремонт в многоквартирных домах. По мнению специалистов, плата должна устанавливаться в зависимости от типа дома и от наличия в нем лифта .Введение дифференцированного подхода к расчету платы за капитальный ремонт многоквартирных домов может привести к ее росту на 30–50%.