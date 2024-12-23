Согласно данным «Росгосстраха», в новогодние праздники риск возникновения пожаров заметно возрастает, причем таких страховых событий в каникулы становится с каждым годом только больше. МЧС сообщает, что с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года в России произошло более 5,5 тыс. пожаров. Начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Серова рассказала редакции «Инк.», как провести новогодние праздники весело, но безопасно.

Холодное время года больше всего располагает к возникновению пожаров в квартирах. В первую очередь, это связано с увеличенной нагрузкой на электросети. Из-за низких температур россияне активно используют различные обогреватели, особенно в ночное время.

Кроме того, с началом новогодних каникул почти в каждом доме появляются гирлянды, декоративные свечи и прочие атрибуты праздника, которые значительно повышают риск воспламенения. Также несоблюдение техники безопасности при использовании бань может привести к пожарам.

По данным «Росгосстраха», с каждым годом увеличивается количество страховых случаев, связанных с возгораниями. Так, в праздники 2023 года было зафиксировано на 7% больше пожаров, чем годом ранее. А в первой декаде января 2024 года таких событий было еще на 22,5% больше.

Для профилактики пожаров, эксперты рекомендуют при выборе гирлянды обратить внимание на светодиодные изделия. Таким украшениям, в отличие от ламп накаливания, не страшны перепады напряжения. Диоды нагреваются намного медленнее и потребляют в несколько раз меньше электроэнергии, за счет чего могут прослужить дольше.

При покупке также важно проверять количество лампочек, сроки годности, информацию о производителе, изоляцию проводов и качество обмотки рядом с вилкой или блоком питания. На упаковке должна быть маркировка EAC, которая говорит о соответствии изделия требованиям безопасности.

Резкий запах пластмассы говорит о том, что, вероятно, при изоляции гирлянды использовался некачественный пластик, который при нагревании может выделять токсичные формальдегиды и спровоцировать возгорание.

При выборе гирлянды для украшения загородного дома снаружи, необходимо изучить степень ее защиты от влаги и пыли. Обычно этот показатель указывается на упаковке буквами IP и двумя цифрами.

Наиболее безопасным вариантом будет маркировка IP67 — такая гирлянда подходит для улицы и не боится холодов, в то время как изделия с пометкой IP20 подходит только для помещений.

Ароматические свечи — один из традиционных подарков на Новый год. Они придают дому уют и праздничную атмосферу, но и тут стоит проявить осторожность. Важно не оставлять свечи без присмотра. Выходя из помещения или перед тем, как лечь спать их необходимо затушить.

Располагать свечи необходимо на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся материалов, таких как занавески, мебель и бумага. Они должны быть недоступны для детей и домашних животных, чтобы избежать случайного опрокидывания или ожогов.

Также не стоит оставлять зажженные свечи в местах с открытыми окнами и дверям, работающими вентиляторами и кондиционерами. Кроме того, тушить свечи нужно определенным образом: вместо того, чтобы задувать их, нужно использовать специальный гаситель или просто окунуть фитиль в расплавленный воск, чтобы избежать разлета искр.

Мангал и загородный дом — классический сценарий новогоднего праздника для многих россиян. Важно установить мангал в правильном месте — на открытом воздухе, вдали от зданий, деревьев, кустарников и легковоспламеняющихся предметов.

Если территория участка не заснежена, то необходимо расчистить место вокруг мангала от сухой травы, листьев и других горючих материалов на расстоянии не менее 2-3 метров, а также убедиться, что поверхность, на которой стоит мангал, ровная.

Для разведения огня допустимо использовать только специальные средства, избегая легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, керосин). Нельзя оставлять мангал без присмотра, особенно если рядом находятся дети или животные. Всегда следует держать под рукой средства для тушения огня.

Немногие россияне осведомлены о том, что уголь также требует специального обращения — после приготовления пищи необходимо дождаться полного остывания углей, прежде чем их утилизировать. Нельзя выбрасывать горячие угли в мусор или на землю.

При использовании бани к возгоранию могут привести перекал печи, вылет искр и угольков из топки, плохая изоляция дымохода, а также несоответствие проводки параметрам электропечи. По данным «Росгосстраха», 18% пожаров, о которых заявили клиенты во время новогодних каникул, были связаны с банями.

Ранее эксперты выяснили стоимость ремонта квартиры после страхового случая. Исследование было проведено в 37 крупнейших городах России и показало, что в среднем она составляет 128,9 тыс. руб. Чаще всего причинами ущерба становятся прорывы системы водоснабжения (69,9%), пожары (6,7%) и неисправности системы отопления (5,7%).