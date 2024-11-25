Финансовый университет при Правительстве РФ и компания «Ингосстрах» выяснили стоимость ремонта квартиры после страхового случая. Исследование было проведено в 37 крупнейших городах России и показало, что в среднем она составляет 128,9 тыс. руб.

Директор домена «Жилье и имущество» компании «Ингосстрах» Василий Кургузов сообщил, что чаще всего причинами ущерба становятся прорывы системы водоснабжения (69,9%), пожары (6,7%) и неисправности системы отопления (5,7%). В 4,4% случаев это стихийные бедствия, повреждения крыш и подтопления. Еще у 1,6% опрошенных происходили затопления из-за прорыва системы канализации.

Исследование показало, что 4,4% россиян попадали в ситуации, когда им приходилось делать ремонт после страхового случая. Наиболее часто такие происшествия случались в Нижнем Новгороде (7,3%), Новокузнецке (7,2%), Тюмени (6,5%), Ростове-на-Дону и Воронеже (по 5,6%).

В среднем у 11,3% респондентов квартира застрахована от несчастных случаев. Чаще всего об этом сообщали жители Москвы (23%), Новокузнецка (17%), Омска (16%), Санкт-Петербурга и Новосибирска (по 14%).

Меньше всего застрахованного жилья оказалось в Астрахани (4%), Тольятти (6%), Саратове (7%) и Барнауле и Иркутске (по 8%). При этом 23,1% россиян планируют застраховать свою недвижимость в будущем.

Как сообщалось ранее, плата за капитальный ремонт в России может вырасти на 30–50%. К этому может привести введение дифференцированного подхода к расчету платы. О возможной динамике тарифов рассказала директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер. По мнению специалистов, плата должна устанавливаться в зависимости от типа дома и от наличия в нем лифта.