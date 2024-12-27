На фоне роста числа персональных устройств и широкой доступности интернета современное общество прочно связано с мобильными технологиями. Генеральный директор агентства мобильного маркетинга Mobisharks Игорь Зуев поделился с редакцией «Инк.» основными принципами успешных маркетинговых кампаний.

По мнению эксперта, в 2025 году мобильная медийная реклама становится наиболее эффективным инструментом для компаний, не имеющих собственных приложений. Более 79% онлайн-покупателей используют мобильные устройства, которые становятся основным каналом охвата и вовлечения аудитории.

Такой подход позволяет работать с разнообразными форматами рекламы. Это могут быть и статичные баннеры, и интерактивные объявления. Таргетировать аудиторию с высокой точностью позволяет использование идентификаторов пользователей для рекламодателей или cookie-файлов.

Помимо этого, взаимодействие через мобильные версии сайтов и in-app форматы помогает охватить все этапы покупки. В этом случае, мобильная реклама сможет эффективно привлечь внимание и повысить вовлеченность пользователей, стимулируя их к дальнейшим действиям.

Компании, имеющие собственные приложения, могут использовать комбинацию как минимум двух направлений, отмечает Зуев. Это может быть мобильный performance-маркетинг или App Store Optimization (ASO).

Работа начинается с оптимизации страницы приложения в магазине (ASO), что повышает видимость и привлекательность продукта. Оптимизация включает корректировку метаданных, работу с ключевыми словами и отзывами.

Далее для привлечения трафика запускаются User Acquisition-кампании. Подключение ASO при их запуске позволяет увеличить количество установок с платных источников на 15–40%.

В 2022 году на рынке появились новые рекламные сети. Из-за этого вся отрасль столкнулась с вопросом улучшения механизмов аналитики и оценки качества трафика. Использование антифродовых систем стало минимальным стандартом, и для качественного анализа данных появилась необходимость применения новых методов.

Сейчас рекламодатели все чаще используют методы сверки данных партнеров по мобильным измерениям, таких как трекинговые системы (MMP), с данными из собственной CRM-системы и глубокой аналитики собственных данных. Расхождения между ними могут указывать на возможный фрод.

Дополнительно можно обратить внимание на такие показатели, как время события в CRM и MMP. Если время отличается и событие в трекере произошло позднее, чем в CRM, то, возможно, произошла подмена, и события других источников были намеренно присвоены фродовому трафику.

Эксперт советует вводить ограничения дневного или ежечасного количества кликов на сеть, чтобы избежать фрода через скликивание.

Также можно обращать внимание на комбинацию геолокации с GAID. Если один и тот же GAID за короткий промежуток времени отображается в разных городах или даже странах, то высока вероятность, что это ботовый трафик.

Дополнительно применяются тесты инкрементальности и каннибализации, позволяющие оценить реальную эффективность ретаргетинга и выявить, насколько реклама привлекает новых пользователей, а не просто перераспределяет органический трафик.

Однако, уточняет эксперт, такие подходы пока не стали массовой практикой. Это связано с тем, что многие игроки рынка часто ограничиваются только анализом данных через MMP, что оставляет пробелы в выявлении аномалий.

Зуев подчеркивает, что эффективность мобильных маркетинговых кампаний зависит от множества факторов: выбранные инструменты, специфика бизнеса и грамотный медиасплит.

Системный подход к аналитике, точная настройка стратегий и учет данных позволяют строить успешные кампании, способные приносить значительные результаты, заключил он.

Напомним, что недавно президент подписал закон об уплате обязательных отчислений в бюджет в размере 3% дохода за квартал от распространения в интернете рекламы, направленной на российского потребителя. Определять критерии отнесения к рекламе информации, размещаемой на отдельных ресурсах будет правительство.