При покупке хлеба возникает множество вариантов, и разобраться в этом многообразии бывает непросто. Особенно актуальным является вопрос о полезности хлеба. Многие считают, что цельнозерновой хлеб считается более полезным, поэтому важно понять, что стоит за этими утверждениями и как это может повлиять на выбор. Маргарет Мюррей, старший преподаватель кафедры питания, Технологический университет Суинберна, рассказала о различиях и пользе цельнозернового и белого хлеба.

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Согласно нормам питания, принятым в Австралии и Новой Зеландии, хлеб из муки грубого помола включает все компоненты зерна — эндосперм, зародыш и отруби — в их естественных пропорциях. Так как этот хлеб содержит все части зерна, он, как правило, имеет более темный цвет и обладает легким коричневым оттенком, в отличие от белого хлеба, который готовят лишь из эндосперма.

По стандартам питания Австралии и Новой Зеландии, цельнозерновой хлеб — это такой вид хлеба, который включает либо целые зерна, либо изготавливается из переработанных зерен (муки), где сохранены все части зерна в их оригинальных пропорциях. Вторая часть этого определения может показаться знакомой, потому что термин «цельнозерновой» охватывает как хлеб из целых зерен, так и хлеб из цельнозерновой муки. Проще говоря, цельнозерновой хлеб — это более широкий термин, который включает в себя хлеб из цельнозерновой муки, так же как яблоко относится к категории фруктов.

Не следует придавать особое значение надписям вроде «с добавлением злаков», «зернистый» или «мультизлаковый». Стандарты питания Австралии и Новой Зеландии не содержат четких определений этих терминов, что позволяет производителям добавлять небольшое количество цельных зерен в белый хлеб, чтобы сделать продукт более привлекательным с точки зрения здоровья. Тем не менее это не делает такие продукты настоящим цельнозерновым хлебом. Таким образом, если продукт не обозначен как цельнозерновой хлеб, хлеб из цельнозерновой муки или не содержит отметки «содержит цельное зерно», то, скорее всего, он изготовлен из более очищенных компонентов.

При выборе хлеба стоит учитывать, что цельнозерновой хлеб содержит больше полезных веществ, включая витамины и клетчатку, по сравнению с белым хлебом. Наличие этих компонентов делает цельнозерновые продукты, особенно полезными для здоровья. Исследования показывают, что регулярное употребление цельнозерновых продуктов может снизить риск развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые.

Цельнозерновой хлеб обладает более высоким уровнем клетчатки, белка, ниацина (витамина B3), железа, цинка, фосфора и магния по сравнению с хлебом из цельной муки. Однако цельнозерновой хлеб содержит меньше углеводов, тиамина (витамина B1) и фолата (витамина B9).

В следующий раз при покупке следует обратить внимание на цельнозерновой хлеб, который следует рассматривать в качестве основного выбора для получения клетчатки и белка, а также для поддержания общего здоровья.

Если цельнозернового хлеба не оказалось в продаже, альтернативой ему может послужить хлеб из цельной муки. Цельнозерновой и хлеб из цельной муки, как правило, имеют одинаковую цену, однако оба варианта, как правило, стоят дороже белого хлеба.

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