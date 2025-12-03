В 2026 году тренд на рост неполной занятости в России не только сохранится, но и усилится. Такой прогноз дал экономист, эксперт Торгово-промышленной палаты Анатолий Никитин, пишет «Газета.кu».

Freepik

Ситуация на рынке труда становится все более напряженной: аналитики фиксируют рост числа резюме при одновременном сокращении вакансий. При этом многие, кто ищет новое место, формально все еще трудоустроены, а работодатели, в свою очередь, не спешат закрывать часть открытых позиций, что создает атмосферу неопределенности.

По оценке эксперта, число сотрудников, находящихся в простое, на неполном рабочем дне или под угрозой увольнения, заметно увеличивается. Это связано с тем, что предприятия вынуждены сдвигать реализацию крупных проектов, сокращать бюджеты и оптимизировать бизнес-процессы.

Параллельно обостряется проблема структурной безработицы — навыки многих работников перестают соответствовать требованиям современных рабочих мест.

В этих условиях у людей зачастую не остается выбора, кроме как соглашаться на сохранение рабочего места даже ценой перехода на неполный день или простой, чтобы не потерять стаж и хоть какой-то доход. Как отмечает Никитин, это напрямую снижает уровень жизни, вынуждая граждан искать подработки.

Для изменения ситуации экономист считает необходимым активное государственное вмешательство через адресную поддержку. В качестве ключевого инструмента для определения приоритетов такой помощи он предлагает использовать механизм межотраслевого баланса (МОБ), который в свое время обеспечил значительный рост в рамках советской плановой экономики.

Зато спрос на линейный персонал, готовый работать на условиях неполной занятости — то есть подрабатывать, продолжает уверенно увеличиваться. За последний год количество таких вакансий выросло в 2–2,6 раза, что свидетельствует о глубокой трансформации рынка труда и адаптации бизнеса к новым форматам найма.