За последние пять лет подход к благоустройству новостроек кардинально изменился. Сегодня привычные воркаут-зоны и детские площадки девелоперы дополняют множеством новых рекреационных объектов с эксклюзивными возможностями для жителей. Эксперты ГК «Основа» рассказали редакции Inc. о современных трендах в области благоустройства жилых проектов.

Застройщики назвали 5 новых направлений в благоустройстве недвижимости:

зоны отдыха на кровле и верхних этажах;

парки с геопластикой;

арт-объекты;

амфитеатры;

площадки для петанка.

Согласно отчету Совета по высотным зданиям и городской среде обитания (CTBUH), каждый 1% глобального роста экономики приводит к такому же увеличению числа небоскребов. Повышение количества высоток ведет к появлению новых форм благоустройства.

Использование поверхности крыш для организации высотных рекреационных пространств является технически сложной задачей. Однако по мере совершенствования технологий эксплуатируемая кровля становится все более распространенным атрибутом жилых зданий.

Современные девелоперы размещают на крышах жилых домов террасы, клубные пространства и патио, lounge-rooftop, игровые пространства для детей, зоны фитнеса и йоги и сады для медитаций. Там возможно разместить даже бассейны, как в башне Marina Bay Sands в Сингапуре, откуда открываются виды на океан.

В современном мире также набирает популярность геопластика. Так называют создание холмов, рвов, каньонов, лестниц, стен-террас, гротов и других элементов с помощью изменения рельефа участка. Это позволяет не только украсить двор, но и повысить его удобство для жителей, визуально разграничив функциональные зоны.

Яркие примеры парков с геопластикой на территории современных комплексов есть и в Москве. Например, в Nametkin Tower с одной стороны будут организованы спортивная зона, зона отдыха с качелями, фонтаном и прогулочными дорожками, а с другой предусмотрен приватный двор с авторским ландшафтом, где расположатся детские и спортивные площадки, рампы для экстремальных видов спорта, дорожки для бега, а также места для отдыха и прогулочные маршруты для мам с колясками.

Международный характер приобрела и тенденция на установку на придомовой территории арт-объектов. Обычно это яркие и масштабные произведения современного искусства, рассчитанные на эмоциональное взаимодействие со зрителем.

В Москве есть даже дома, которые сами по себе являются арт-объектами. Например, построенный и введенный в эксплуатацию премиальный комплекс RED7 на Садовом кольце, архитектурная концепция которого была разработана нидерландской MVRDV, входящей в топ-5 культовых архитектурных бюро мира.

Популярность набирают амфитеатры. Так называют открытые летние пространства для отдыха с рядами больших ступеней, которые располагаются уступами. Они напоминают театры Древней Греции. Рост их популярности — яркий пример возвращения к традициям в урбанистике.

Многоярусные пространства для досуга появляются в разных странах, например, перед зданием шотландского парламента в Эдинбурге и на набережной гамбургского Хафенсити. Здесь можно как релаксировать, так и стать участником культурно-массовых мероприятий, зрителем праздничных концертов на открытом воздухе.

Все чаще можно увидеть в проектах площадки для петанка. Это командная французская игра на меткость с использованием металлических шаров. Это развлечение можно назвать симбиозом боулинга и керлинга. В России петанк появился в 2003 году и постепенно набирает популярность.

Одно из главных преимуществ этой забавы — недорогой долговечный инвентарь и компактные игровые поля, благодаря чему петанк становится доступным видом спорта. Учитывая растущую популярность игры, площадки для петанка уже начали проектировать и в комплексах Москвы.

Напомним, что ранее эксперт рассказала о преимуществах концепции 15-минутных городов для бизнеса. Ее идея в том, что все необходимые для жизни услуги и инфраструктура должны находиться в пределах 15 минут пешком или на велосипеде от дома любого его жителя. А целью ее является создание более удобной, устойчивой и экологически чистой городской среды, способствующей снижению зависимости от автомобилей, улучшению качества воздуха и жизни горожан.