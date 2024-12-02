«РБК» и банк «ВТБ» провели совместное исследование «Ожидания и прогнозы российского бизнеса — 2025». Они опросили представителей 60 компаний, относящихся к крупному бизнесу и различным отраслям, таким как добыча полезных ископаемых, металлургия, энергетика, торговля, IT и телекоммуникации. Годовая выручка большинства из них превышает 100 млрд руб.

Основной угрозой для бизнеса в следующем году 70% российских компаний назвали сохранение высокой ключевой ставки на длительный период. Чаще всего этого опасаются представители металлургической отрасли — 90%.

По мнению большинства респондентов, ключевая ставка ЦБ к концу 2025 года не опустится ниже 18%. Треть из них считают, что она будет находиться в диапазоне 18–20%. В среднем представители бизнеса прогнозируют, что ставка составит 19%.

По оценке Минэкономразвития на 25 ноября, годовой рост потребительских цен достиг 8,8%. При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина прогнозирует, что в 2025 году регулятор может начать постепенно снижать ставку.

Высокая ключевая ставка негативно влияет на инвестиционную активность, считают 70% компаний. По их мнению, ставки должны быть ниже, пусть и в ущерб борьбе с инфляцией. Позицию регулятора поддерживают 11% представителей крупного бизнеса.

Одним их основных вызовов 2025 года компании называют также возможное ужесточение условий трансграничных платежей. Так считают 61% респондентов.

У 57% вызывает беспокойство кадровый голод и рост затрат на фонд оплаты труда. 39% опасаются подорожания логистики импортных закупок, а 30% — снижения покупательной способности россиян.

На фоне роста взаимной торговли России и Китая, установившей в 2023 году рекорд в $240 млрд, юань стал самой востребованной валютой для расчетов с зарубежными контрагентами. Об использовании этой валюты сообщили 69% опрошенных.

Рубль оказался на втором месте (66%). Также для расчетов используются дирхам ОАЭ, индийские рупии, казахстанский тенге.

Почти 70% компаний считают, что в среднем за 2025 год доллар будет стоить 95–105 руб., а средний прогноз по всей выборке респондентов составляет примерно 100 руб.

Важно отметить, что эти ответы были получены до введения американских санкций 21 ноября. После этого курс рубля ускорил снижение, а стоимость доллара составила 107,7 руб.

Ранее сообщалось, что Банк России в «Обзоре финансовой стабильности» оценил чувствительность крупнейших корпоративных заемщиков к повышению ключевой ставки. Для этого регулятор проанализировал показатель покрытия процентов для 80 крупнейших нефинансовых компаний из 13 отраслей, общий долг которых составляет 35,9 трлн руб. (более 40% суммарного долга нефинансового сектора).