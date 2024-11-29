Банк России в «Обзоре финансовой стабильности» оценил чувствительность крупнейших корпоративных заемщиков к повышению ключевой ставки. Для этого регулятор проанализировал показатель покрытия процентов для 80 крупнейших нефинансовых компаний из 13 отраслей, общий долг которых составляет 35,9 трлн рублей (более 40% суммарного долга нефинансового сектора).

Показатель покрытия процентов (ICR) характеризует способность бизнеса своевременно обслуживать обязательства перед кредиторами. Его оптимальное значение — 3, допустимое — 1.

По итогам первого полугодия 2024 года у четверти компаний из выборки значение ICR оказалось ниже оптимального уровня, а у шести компаний — ниже допустимого. «Эти компании в наибольшей степени подвержены кредитному риску и могут испытывать сложности с обслуживанием долга», — пояснили в Центробанке.

В соответствии с базовым сценарием, когда средняя ставка в 2025 году составит 17–20%, еще у четырех компаний ICR опустится ниже комфортных значений. При этом показатель снизится до критического уровня (менее 1) еще у одной компании. В 2025 году количество «проблемных» компаний вырастет еще на три.

В рисковом сценарии, когда средняя ключевая ставка в 2025 году составит 22–25%, количество компаний с критическим уровнем ICR вырастет еще на пять, а доля компаний со значением показателя ниже комфортного уровня составит около трети от выборки.

Регулятор на фоне высокой инфляции уже трижды в этом году повышал ключевую ставку, которая в итоге выросла с 16 до 21%. При этом отдельные крупнейшие компании продолжают наращивать долговую нагрузку.

В результате в некоторых отраслях растет доля прибыли, которую компании тратят на обслуживание долга. Так, в энергетике она выросла с 22% в 2023 году до 28%, в черной металлургии и горной добыче — с 15 до 21%.

В целом кредитование корпоративного сектора растет высокими темпами. За год прирост составил 22% по итогам сентября. Это происходит в основном за счет кредитов крупным компаниям из нефтегазового и транспортного секторов, а также ЖКХ и энергетики. При этом доля «плохих» долгов стабильна и составляет около 4%, указывает Центробанк.

В то же время эксперты отмечают рост доли компаний в сегменте малого бизнеса с проблемами в обслуживании кредитов, взятых год назад. Причем их количество сейчас выше, чем в 2020–2021 годы, во время пандемии.

Однако пока это не несет системных рисков для банковского сектора, заверяет регулятор. Долги микро- и малых предприятий с признаками проблем составляют лишь 0,6% от всего корпоративного портфеля банков.

Напомним, что по итогам третьего квартала 2024 года Индекс кредитной сознательности российских заемщиков снизился до 1,51 пункта — это минимальное значение с середины 2020 года. Для сравнения, на пике кризиса и пандемии показатель находился на уровне 1,35 по итогам второго квартала.