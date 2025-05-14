Решение Минпромторга России заменить субсидии производителям и разработчикам электронной компонентной базы (ЭКБ) возможностью запросить льготный кредит в ФРП выглядит преждевременным и поспешным. По мнению специалистов, такие шаги способны привести к снижению эффективности мер поддержки отрасли и негативному влиянию на рынок микроэлектроники, вплоть до отмены сложившегося механизма импортозамещающего производства.

О соответствующей министерской инициативе сообщалось в середине апреля. Планируется, что финансирование разработок перераспределят между Российским научным фондом (РФН), «Сколковым» и Фондом содействия инновациям, сказано в письме ФГБУ «Всероссийский НИИ радиоэлектроники». В Минпромторге тогда пояснили, что программа льготного кредитования через Фонд развития промышленности (ФРП) нужна для дополнительного стимулирования серийного выпуска продукции.

По мнению генерального директора «Микрона» (входит в ГК «Элемент») Гульнары Хасьяновой, микроэлектроника относится к отраслям «длинных инвестиций» и продолжительным срокам возврата вложенных денег — средняя окупаемость заводов, производящих ЭКБ, может составлять 15 лет. Меры регулирования рынка должны соответствовать этим срокам.

«Мы простимулировали разработчиков аппаратуры и видим, что продажи отечественного оборудования за последние несколько лет существенно возросли. Рынок отрегулировали и отечественные разработчики оборудования действительно начали захватывать свою долю», — отметила Хасьянова. Причем она убеждена, что новые меры поддержки отрасли пока что не нужны.

Ее поддержал генеральный директор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов: разумным было бы продление прежних мер поддержки примерно на пять лет. В этом случае рынок бы прошел «этап обучения», наладил механизм отбора проектов, контроля за их выполнением, а также диалог между исполнителем и регулятором.

Генеральный директор GS Nanotech (входит в GS Group) Сергей Пластинин в свою очередь добавил, что новый порядок субсидирования разработок в области радиоэлектроники может существенно изменить рынок.

«Мы привыкли к модели, по которой в рамках субсидии разработчик микросхем заказывал у нас подготовку серийного производства под свой максимальный прогноз <…> Сейчас наши заказчики, взяв кредит на разработку своего продукта, будут осторожны в своем прогнозе и в лучшем случае дадут его на минимальные партии, а серийная подготовка производства будет проводиться за наш счет без каких-либо гарантий заказа», — заявил он.

В результате отрасли снова придется искать новые модели взаимодействия, что точно отразится на темпах роста объемов производства в России, убежден он.