Компании массово внедряют ИИ-инструменты, и работодатели меняют требования к сотрудникам. Все большую ценность получают навыки, которые алгоритмам сложнее заменить. Эксперты Jobs for the Future, Gartner, McKinsey и Гарвардской школы бизнеса выделили пять групп таких навыков. По их оценке, они сохранят спрос даже при дальнейшем росте автоматизации.

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Для таких компетенций Jobs for the Future использует термин durable skills. Так называют навыки, которые сохраняют ценность при смене экономических условий, технологий и структуры рынка труда. Главный вывод исследователей состоит в том, что лучше всего от замещения защищены навыки, связанные именно с человеческим опытом.

«Навыки, устойчивые к вытеснению ИИ, — это те, что наиболее отчетливо принадлежат человеку: выстраивание отношений, урегулирование конфликтов, способность мотивировать людей и этическое суждение», — заявила Мария Флинн, президент и CEO Jobs for the Future.

Первые две группы навыков — эмпатия и умение выстраивать отношения. Профессор Гарвардской школы бизнеса Марко Иансити приводит пример медицины, где ИИ может взять на себя рутинную документацию. Но человеческий контакт между медсестрой и пациентом алгоритм воспроизвести не способен.

В продажах доверие клиентов, накопленное за годы, тоже нельзя просто перенести в систему. Директор по аналитике Gartner Коллин Адлер добавляет, что нынешние ИИ-агенты пока не могут заменить менеджеров в создании психологического климата внутри команды.

Третья группа навыков — критическое мышление. Его значение растет из-за особенностей самих ИИ-систем. Исследование, опубликованное в журнале Science, протестировало 11 популярных платформ и показало, что чат-боты подтверждают действия пользователей на 49% чаще, чем люди в аналогичных ситуациях.

Амалия Кауфман из Калифорнийского университета в Ирвайне формулирует вывод прямо. Без предметной экспертизы и навыка проверки фактов сотрудник не сможет отличить корректный ответ системы от ошибочного.

Четвертая и пятая группы навыков — этическое суждение и способность принимать решения в условиях неопределенности. Иансити отмечает, что ИИ может имитировать совесть, поскольку обучался на текстах, где она описывается. Но в реальности собственной совестью алгоритм не обладает.

Директор по обучению McKinsey Хизер Стефански считает, что способность самостоятельно оценивать неоднозначные ситуации останется долгосрочным конкурентным преимуществом сотрудника. «Если все используют ответы ИИ для решения проблем, как вы собираетесь выделяться?»



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