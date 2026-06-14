Предприниматель и бывший кандидат в президенты США Эндрю Янг выдвинул тезис о том, что следующая крупная волна возможностей стартапов связана не с извлечением маржи из потребителей, а с ее возвратом. В интервью подкасту TechCrunch Equity Янг обозначил семь категорий обязательных расходов домохозяйств — жилье, образование, питание, топливо, транспорт, медиа и мобильная связь — и назвал их потенциальными рынками для нового поколения компаний.

Unsplash

Отправной точкой для Янга стал пример Марка Кубана и его стартапа Cost Plus Drugs, реализующего лекарственные препараты по себестоимости. По этой модели Янг в сентябре 2025 года запустил Nobile Mobile — виртуального сетевого оператора мобильной связи (MVNO), который предлагает тарифы существенно ниже рыночных и возвращает часть денег тем абонентам, кто расходует меньше трафика, чем предусмотрено планом. По его словам, компания уже обслуживает «тысячи и тысячи» клиентов и генерирует «миллионы выручки», при этом достигнув прибыльности по юнит-экономике на уровне каждого отдельного абонента.

В основе концепции лежит прогноз о последствиях автоматизации. Янг считает, что снижение стоимости жизни — это «очень богатая жила возможностей» именно тогда, когда реальные доходы населения окажутся под давлением из-за вытеснения людей с рынка труда.

«ИИ поглотит значительную часть стоимости и рабочих мест, и тогда американцы спросят себя: как удовлетворить базовые потребности?» — сформулировал Янг.

Позиция Янга вырастает из его президентской кампании 2020 года, где центральным пунктом программы был безусловный базовый доход (ББД) как ответ на автоматизацию. Идея не потеряла актуальности, однако Янг признает неопределенность относительно роли государства: по его словам, правительство может направить собранные средства «на затыкание дыр, а не на что-то по-настоящему продуктивное». Рыночные механизмы он рассматривает как альтернативный канал перераспределения стоимости — туда, где политика не справляется.

Читайте также ИИ сократил время простоя в пробках в британском городе на 5 тыс. часов за год

Инвестиционное сообщество реагирует на такие модели сдержанно. Янг признал, что один из инвесторов прямо сказал ему: «Мы бы вложились, если бы вы сделали из этого ИИ-компанию». Капитал сегодня сконцентрирован в технологическом секторе, а потребительские бизнесы с тонкой маржой и социальной миссией воспринимаются венчурным рынком как трудная история. Тем не менее Янг апеллирует к прагматизму: даже самым состоятельным компаниям необходим потребительский рынок с достаточной покупательной способностью.

В качестве аргумента Янг приводит простую математику: ежемесячная экономия в $50, инвестированная и реинвестированная на протяжении 40 лет, превращается в $24 тыс. — сумму, сопоставимую с первоначальным взносом на покупку недвижимости. Он призывает основателей не следовать стадному мышлению и рассматривать нишевые проблемы как точки входа в недооцененные рынки.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.