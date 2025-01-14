Исследовательский центр «Зарплаты.ру» проанализировал российский рынок труда по итогам 2024 года и выявил востребованных специалистов с наибольшим ростом зарплатных предложений. Увеличение оплаты труда — наиболее действенный инструмент привлечения персонала в условиях дефицита кадров. Рост заработных плат наблюдается во всех регионах и практически во всех профессиональных сферах. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

У многих компаний, особенно небольших, уже нет возможности повышать затраты на фонд оплаты труда. При этом дефицит кадров остается актуальной проблемой. Это может привести к снижению числа вакансий. По прогнозам экспертов, в 2025 году темпы роста заработных плат будут существенно ниже, чем в 2024 году, а влияние соискателей на рынок труда уменьшится.

В связи со сложившейся ситуацией, в 2025 году работодатели будут чаще мотивировать соискателей более гибкими программами ДМС, бесплатными обедами и завтраками в компаниях, возможностью гибридного формата работы в качестве поощрения, а также услугами от различных провайдеров для сотрудников, от юридических консультаций до составления астрологических прогнозов.

Наибольший рост медианных зарплатных предложений за год отмечается у контролеров ОТК. В 2025 году работодатели готовы платить им на 28% больше, чем годом ранее, в среднем — 57,5 тыс. руб. в месяц. Также существенно выросло предложение для поваров — на 27%, до 57 тыс. руб.

Заработные платы у товароведов и мерчендайзеров увеличились на 25%, достигнув в среднем 59,8 тыс. руб. и 50 тыс. руб. соответственно. Предложение для супервайзеров выросло на 23% и составило 80 тыс. руб.

Оплату продавцов-консультантов подняли на 21%, до 41,5 тыс. руб., также, как и для парикмахеров (72,5 тыс. руб.). Автомойщикам работодатели готовы платить на 20% больше, в среднем до 60 тыс. руб., менеджерам по продажам — на 18%, до 67,5 тыс. руб.

Заработная плата специалистов по подбору персонала выросла на 17%, составив в среднем 58,2 тыс. руб., а у дворников — на 15% (38 тыс. руб.). Интернет-маркетологи и швеи будут получать на 14% больше, чем годом ранее, по 62,5 тыс. руб. в месяц.

Предложение для медсестер и автослесарей увеличилось на 13%, и составило 42,5 тыс. руб. и 90 тыс. руб. соответственно.

Напомним, что ранее аналитики выяснили, сколько россияне хотели бы получать в 2025 году. Опрос показал некоторые различия в желаемом уровне заработной платы в зависимости от региона и пола, но в среднем респонденты называли сумму порядка 139 тыс. руб.