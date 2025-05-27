Эксперты по робототехнике сомневаются в практичности гуманоидных роботов, несмотря на шумиху среди инвесторов и в крупных технологических компаниях. Об этом пишет Axios. Специалисты утверждают, что более простые и ориентированные на конкретные задачи решения эффективнее.

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Издание отмечает, что в то время как Morgan Stanley прогнозирует рост рынка роботов-гуманоидов свыше $5 трлн в течение следующих 25 лет, скептики в отрасли утверждают, что роботы, предназначенные для выполнения отдельных задач, более рентабельны и производительны.

Генеральный директор Fanuc America Майкл Чикко назвал роботов-гуманоидов чрезмерно сложными для большинства производственных задач, которые можно было бы лучше решить, установив роботизированную руку на колесное основание.

«Я не вижу реальных практических применений, в которых роботы-гуманоиды были бы очень полезны», — добавил управляющий директор ABB Али Раджа.

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Главный директор по продуктам в Agility Robotics Мелони Уайз, напротив, защищает человекоподобных роботов, заявляя, что гуманоиды «динамически устойчивы». По ее словам, это позволяет им находить баланс при работе с тяжелыми предметами, в отличие от менее устойчивых мобильных роботизированных рук.