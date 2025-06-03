Нехватка ИТ-специалистов, особенно в сфере ИИ, кибербезопасности и интернета вещей (IoT), тормозит цифровизацию промышленности в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на экспертов.

Фото: Freepik

Руководитель управления по работе с персоналом «Северсталь-инфокома» Марина Орлова отметила острую нехватку специалистов, работающих с оборудованием на производстве, особенно в области ИИ, составляющих 4,5% ИТ-подразделения компании. Директор по ИТ предприятия «Апатит» Денис Новиков подчеркнул дефицит ML-инженеров, ИИ-специалистов и экспертов по IoT и цифровым двойникам, чьи узкие навыки редки, особенно в регионах.

Заместитель генерального директора Трубной металлургической компании по ИТ Дмитрий Якоб указал на нехватку опытных middle- и senior-специалистов, особенно в кибербезопасности, обработке данных и ИИ.

Старший аналитик практики «Промышленность и ресурсы» консалтинговой компании Ward Howell Екатерина Слободскова пояснила, что дефицит кадров препятствует внедрению систем предиктивной аналитики, цифровых двойников и современных MES и SCADA, необходимых для автоматизации и повышения эффективности.

Партнер практики «Операционная эффективность» консалтинговой компании Strategy Partners Денис Тверской добавил, что технологии могли бы оптимизировать принятие решения и сократить ошибки на производстве. Но из-за нехватки специалистов проекты остаются пилотными и не превращаются в системные решения, считает Слободскова.

Отсутствие кадров увеличивает сроки проектов, мешает выстраивать сквозные цифровые процессы и снижает экономические показатели предприятий, отметил директор по развитию бизнеса системного интегратора DCLogic Андрей Стеблевский