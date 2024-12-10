По предварительным прогнозам, 2024 год по числу сделок на рынке новостроек Москвы уступит рекордному 2023 году. К этому привело июльское завершение программы льготной ипотеки и октябрьский рост ключевой ставки. Таким образом, средние ставки по рыночной ипотеке приблизились к 30%. Во второй половине 2024 года рынок новостроек претерпел серьезные изменения, о чем свидетельствуют данные аналитиков.

Максимальный показатель спроса на московские новостройки был зафиксирован в июне, перед окончанием действия программы льготной ипотеки. Тогда, по данным Dataflat, были оформлены 11 тыс. сделок.

В следующий раз активность отмечалась в сентябре и октябре, когда количество сделок превысило августовский показатель и оказалось примерно на одном уровне — 6,87 тыс. и 6,83 тыс. соответственно.

В ноябре этот показатель на столичном рынке составил 7,69 тыс. сделок, что 12,6% выше, чем в октябре этого года, и на 11,8% больше, чем в сентябре.

Динамика спроса на новостройки в Москве в 2024 году указывает на прямую зависимость рынка от государственных инициатив и макроэкономической политики. Некоторую адаптацию первичного рынка к новым условиям подтверждает ноябрь, где спрос по сравнению с предыдущими месяцами резко вырос.

Снижение спроса в летний период связано с реакцией покупателей на завершение льготной ипотеки, а также с изменениями в параметрах программы семейной ипотеки и корректировкой параметров IT-ипотеки.

При этом клиенты адаптировались к изменившимся условиям и переориентировались на рассрочки, о чем свидетельствует рост спроса в сентябре и октябре, считает управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Эксперты отмечают, что сейчас спрос на первичном рынке поддерживают не только возможность дальнейшего повышения ключевой ставки и традиционные сезонные факторы, но и активная маркетинговая политика застройщиков. Также на него влияет выход на рынок покупателей, которые на фоне рисков хотят вложить свои сбережения в недвижимость.

Итоговые показатели будут зависеть от того, насколько активно девелоперы смогут стимулировать покупателей в оставшиеся недели года, считают аналитики. Среднемесячный показатель этого года составляет около 7,4 тыс. сделок с первичной жилой недвижимостью, но можно ожидать, что показатель декабря будет традиционно выше.

По оценке директора компании «Этажи Прайм» в Москве Ригины Гордеевой, количество сделок с жильем в столичных новостройках в декабре составит примерно 8,5 тыс., а их общее число достигнет 90 тыс.

В ноябре 2024 года средняя цена 1 кв. м в новостройках старой Москвы, по данным аналитической платформы bnMAP.pro, составила 596,4 тыс. руб. Это на 1% больше октябрьского показателя и на 15,8% превосходит начало этого года.

Наибольший рост средней стоимости 1 кв. м был зафиксирован в сентябре. Тогда жилье подорожало на 7,2% за месяц.

Средняя цена 1 кв. м на первичном рынке Новой Москвы по итогам 11 месяцев зафиксирована на отметке 247,6 тыс. руб. Это на 0,3% меньше, чем в октябре, и на 2,1% больше показателя, который был зафиксирован в начале года.

По данным bnMAP.pro, в течение всего года цены на жилье в Новой Москве то немного поднимались, то опускались примерно на те же значения. А максимальное месячное подорожание было зафиксировано в июле (+1,3%).

По словам Сырцова, в течение года стагнация наблюдалась в основном в массовом сегменте, который сильно зависит от льготного кредитования и любой ипотеки в принципе. Поэтому в условиях дорогих кредитов застройщики были вынуждены устанавливать дисконты.

Стоимость жилья бизнес-класса увеличилась на уровне инфляции. При этом цены на премиальное и элитное жилье в 2024 году росли опережающими темпами, так как многие состоятельные клиенты продолжают инвестировать в недвижимые активы, считает Сырцов.

«На данный момент идет адаптация рынка к новым реалиям, в том числе и к ценам, которые серьезно снижаться не будут. Покупать будут только по необходимости и только для себя, прекратится приобретение впрок по две-три квартиры. Также вырастет доля альтернативных сделок с минимальной доплатой ипотечных средств в размере не более 2–3 млн руб.», — заключил директор направления «Новостройки» компании «Инком-Недвижимость» Валерий Кочетков.

Напомним, что в Госдуме предлагают на неделю блокировать средства от продажи квартиры для проверки действительности сделки с недвижимостью. Письмо с таким предложением направила главе Центробанка Эльвире Набиуллиной зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.