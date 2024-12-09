В Госдуме предлагают на неделю блокировать средства от продажи квартиры для проверки действительности сделки с недвижимостью. Письмо с таким предложением направила главе Центробанка Эльвире Набиуллиной зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

В РФ участились случаи применения мошеннических схем «продавец под влиянием». Ее суть в том, что злоумышленники по телефону убеждают владельцев недвижимости принять участие в какой-либо операции для помощи ФСБ или другим силовикам.

Для этого жертве советуют продать жилплощадь, а затем перевести деньги псевдосотрудникам ФСБ, МВД и других ведомств.

Мошенники создают впечатление, будто на самом деле продажа не совершается и после сделки право собственности будет восстановлено. В результате человек лишается жилья и полученных денег.

Страдают также покупатели, которые не связаны со злоумышленниками. Чтобы вселиться в приобретенный дом или квартиру, им приходится судиться с продавцом, который оспаривает сделку.

«Несмотря на противодействие и полиции, и профессионального риелторского сообщества, этот способ мошенничества только набирает обороты. По данным, предоставленным Гильдией риелторов Москвы, сегодня в сравнении с 2023 годом количество таких ситуаций кратно возросло. И доходит до десяти случаев в неделю только в столице», — сказано в письме Разворотневой.

Как правило, при таких сделках после регистрации перехода права собственности и получения денег продавцом на передачу жилплощади уходит до одной недели.

В связи с этим Разворотнева предлагает на семь дней ограничить снятие и перечисление на сторонние счета денег, полученных в ходе продажи жилья. При этом разрешить оплачивать кредиты, долги по исполнительным производствам и коммунальные платежи.

Со слов депутата, об этих мерах ее попросили пострадавшие россияне. «Важно, чтобы был такой период, чтобы люди могли прийти в себя и проверить свою сделку», — говорит Разворотнева.

Глава общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов, считает, что инициатива заслуживает изучения, но при этом предлагает рассмотреть и другие меры.

По его словам, в случаях, когда речь идет о прямых продажах квартир, дополнительная подстраховка в виде временной заморозки средств вполне уместна. Он считает необходимым ужесточить саму процедуру продажи, чтобы, например, вовлечь в нее нотариусов и сотрудников банков для контроля прохождения сделки.

Представители агентства «ОНИКС-Недвижимость» ранее уже рассказывали о схемах мошенничества на российском рынке недвижимости в 2024 году. По их словам, одним из самых распространенных видов обмана считается продажа недвижимости по поддельной доверенности. Они также отметили, что не менее опасными являются псевдосделки, где квартиры предлагаются по крайне низкой стоимости.