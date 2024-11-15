Иногда трудно удержаться и не рассказать интересную новость коллегам. Однако, как отмечает эксперт по лидерству Саймон Синек, важно не путать выплеск эмоций со сплетнями, иначе могут возникнуть проблемы.

Синек определил выплеск эмоций как «сосредоточение на себе», а сплетни — как «сосредоточение на других». Например, поделиться своими переживаниями по поводу стрессового проекта — это выплеск эмоций, а критиковать навыки или профессиональную этику коллеги за его спиной — это сплетни.

Эксперт советует быть осторожными со всем, что можно отнести к сплетням. Если комментарии когда-нибудь дойдут до адресатов, есть риск создать себе проблему, которая, скорее всего, подорвет профессиональную репутацию, а также приведет к другим межличностным конфликтам.

С другой стороны, выражение чувств может укрепить отношения. Это может помочь почувствовать себя услышанным на рабочем месте и наладить связи с коллегами, говорит Синек.

Однако не все эксперты считают, что сплетничать плохо. По словам Елены Мартинеску, которая исследует влияние сплетен на рабочем месте в Амстердамском свободном университете, существует такое понятие как «хорошие» слухи. Под это определение подходит разговор о том, насколько человеку нравится другой коллега, или интересная черта, которую он находит в члене своей команды.

Мартинеску также отметила, что сплетничать следует только с теми коллегами, к которым есть доверие, в противном случае существует риск, что личный разговор станет публичным.

Хорошие сплетни могут помочь завести дружеские отношения на работе, а откровенное обсуждение с коллегами таких тем, как зарплаты или увольнения, может потенциально принести пользу вашей карьере, сказала Келси Маккинни, ведущая подкаста Normal Gossip на Defector Media.

«К сплетням по сути прибегают люди, не занимающие руководящие должности. — говорит Маккинни. — Линейные сотрудники могут общаться друг с другом и формировать группы, будь то объединение по профессиональным интересам или просто обсуждение оклада друг с другом. Это — очень мощная форма сплетен, которая может дать вам то, чего вы заслуживаете, и предоставить в распоряжение информацию, которая позволит вам лучше вести переговоры об этих вещах».

Между точками зрения Синека, Мартинеску и Маккинни есть общее звено: каждому сотруднику нужен кто-то, с кем можно поговорить на рабочем месте. Такая дружба повышает уровень счастья, производительности и удовлетворенности. Однако будьте осторожны и не жалуйтесь слишком много своим друзьям-коллегам. Это поставит под сомнение вашу компетентность и может вызывать раздражение у собеседников.

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