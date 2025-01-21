Конституцией РФ установлено, что никто не вправе проникать в жилье собственника против его согласия. За нарушение неприкосновенности жилища установлена уголовная ответственность. При этом, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг в жилых домах, владельцы помещений должны беспрепятственно допускать в них представителей управляющих организаций и других служб.

Генеральный директор «Управляющей компании муниципального района “Соколиная гора”» Дмитрий Чуркин рассказал, что владельцы помещений должны предоставить доступ к жилью представителям коммунальных служб. Если речь идет о профилактических работах, то сделать это нужно в заранее согласованное время, а в случае аварии — в любой момент.

При этом, руководитель отдела по правовым вопросам УК «Самолет» Вячеслав Соколов отмечает, что в реальности прямого и эффективного правового механизма действий в такой ситуации законодательство не определяет. В соответствии с нормами Конституции РФ, жилище неприкосновенно.

Управляющие компании (УК) могут проводить профилактические работы и проверки оборудования не чаще, чем один раз в три месяца. Для этого они должны направить извещение собственнику помещения, в котором необходимо указать предполагаемую дату и цель посещения.

Если владелец квартиры категорически не хочет никого пускать в свое жилье, то для проверки и профилактических работ управляющая компания может проникнуть в помещение без его согласия лишь по решению суда. Без него это возможно только в случае серьезной аварии, которая может представлять угрозу здоровью или имуществу других жителей дома.

В таких ситуациях это делается вместе с полицией. После того, как работы выполнены, квартира обязательно должна быть опечатана вплоть до приезда ее владельцев. Нередко УК в подобных случаях проще перекрыть на некоторое время стояк.

При завершении допустимого срока, квартиру будут вскрывать в присутствии комиссии и полиции, с видеосъемкой и составлением акта. При этом владельцу жилья придется самостоятельно оплатить все возникшие расходы.

За недопуск в квартиру сотрудников газовой службы полагается штраф, как и за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования и препятствие его необходимой замены. Штраф будет назначен, если из-за этого произойдет авария.

Иски к виновнику могут подать как собственники других квартир, так и управляющая компания, в ситуации, когда пострадало общедомовое имущество. Их шансы в суде, при наличии соответствующей доказательной базы, будут очень хорошие, отметила член Ассоциации юристов России Наталья Глебова.

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