Во втором полугодии 2024 года существенно снизился спрос на новостройки и ИЖС, тогда как доля вторичного жилья в ипотечных выдачах Сбербанка увеличилась более чем вдвое. Таковы результаты исследования ипотечных аналитиков «Домклик».

В июле доля новостроек в общем количестве сделок составила 22%, а количество выдач — около 11 тыс. Из-за изменений в ипотечных госпрограммах оба показателя заметно снизились. Вместе с тем спрос на ипотеку все же превысил средний уровень первого квартала 2024 года, когда доля первичного рынка составляла 18%, а число оформленных сделок — 8,4 тыс.

В августе количество сделок выросло до 18 тыс., а доля новостроек в структуре ипотеки увеличилась до 33%. Эти показатели оставались стабильными на протяжении всей осени.

Директор дивизиона «Домклик» Алексей Лейпи сообщил, что, по предварительным данным, в 2024 году объем выдач ипотеки составит около 5 трлн руб., что значительно меньше, чем в 2023 году (7,8 трлн руб.).

При этом 2024 год стал одним из лучших по динамике за последние десять лет. Для сравнения, в 2020 году были выданы 4,5 трлн руб., а до него объемы выдач не превышали 3 трлн руб., сообщил Лейпи.

По итогам июля в сегменте индивидуального домостроения было выдано около 2,5 тыс. ипотечных кредитов. Доля ИЖС в выдаче «Сбера» сократилась с 20% до 5%.

В последующие месяцы снижение продолжалось. Так, в четвертом квартале количество выдач не превышает 1 тыс. в месяц, а доля сегмента составляет менее 2%.

Аналитики считают, что снижение спроса в этом сегменте связано не только с отменой господдержки, но и с нововведениями в условиях выдачи семейной ипотеки. Теперь оформить льготный кредит на строительство дома можно только при использовании счетов эскроу.

После того как рынок адаптируется к новым нормам, спрос на частное домостроение вновь начнет расти, полагают эксперты.

На фоне спада спроса на новостройки и ИЖС доля вторичного рынка во втором полугодии выросла до 63%. Аналогичный показатель для первого полугодия составлял 31%.

Несмотря на повышение ключевой ставки, количество сделок оставалось стабильным на протяжении практически всего года и находилось в диапазоне 27–35 тыс. сделок в месяц.

В ноябре выдача ипотеки на вторичное жилье составила около 20 тыс. кредитов, что примерно в два раза меньше показателя октября 2014 года. Доля вторичного рынка в общей структуре сократилась до 52%.

Аналитики отмечают, что спад спроса отмечен во всех крупнейших регионах. Наибольшая доля сделок со вторичкой зафиксирована в Томской, Омской и Кемеровской областях. В топ-5 также вошли субъекты ЦФО, Владимирская и Орловская области.

В ноябре в этих регионах на вторичный рынок пришлись 72–82% всех ипотечных сделок «Сбера». Наибольшие показатели отмечены в Татарстане (65%), Московской и Челябинской областях (по 54%).

Из-за исчерпания лимитов по семейной ипотеке, которая оставалась основным инструментом продаж на первичном рынке, период выдач по ней в ноябре был ограниченным — с 15 по 25 ноября.

На этом фоне итоговое количество сделок на первичном рынке снизилось до 13 тыс. Вместе с тем доля новостроек в общем количестве выдач оказалась высокой — 43%.

Аналитики указывают, что число сделок на первичном рынке, зафиксированное на неделе сразу после возобновления выдач (9,5 тыс.), было сопоставимо с максимальными значениями октября (10,9 тыс.). В результате повышенного спроса доля первичного рынка увеличилась во всех наиболее активных регионах на 7–19%.

Лидером по доле ипотеки на новостройки (71%) стала Республики Саха (Якутия). Второе место с долей 63% разделили Хабаровский, Приморский и Ставропольский края. Третье место заняла Амурская область с 61%.

Из перечисленных регионов все, кроме Ставропольского края, подпадают под действие программы «Дальневосточная и арктическая ипотека».

Что касается крупнейших регионов, максимальная доля первичного рынка отмечена в Ростовской области (57%), Москве (56%) и Воронежской области (54%).

В сегменте ИЖС спрос на ипотеку, как и в предыдущие месяцы, был невысоким — выдано менее 1 тыс. кредитов. Доля ИЖС в общей структуре выдач за месяц снизилась на 0,2 п. п. — до 1,5%.

Наибольший процент выдач на ИЖС отмечен в Калининградской, Астраханской и Сахалинской областях — около 4%.

Всего, по данным за неполный ноябрь, Сбербанк выдал около 30,2 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 114,5 млрд руб. Пока отставание от октября существенно — на 40,3% по количеству и на 35,3% по объему.

Напомним, что недавно премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, благодаря которому льготные программы кредитования сельских жителей на улучшение условий проживания будут дополнительно профинансированы более чем на 4,8 млрд руб. Выделенные из резервного фонда правительства России средства направят преимущественно на программу сельской ипотеки.