Российские ИТ-компании «стесняются публичности» и не умеют превращать технологические достижения в репутационный и финансовый капитал. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой группы «Полилог» на основе анализа данных 73 российских центров экспертизы ИТ-сферы и 12 глубинных интервью с руководителями технологических компаний и подразделений. Результаты исследования приводит РБК.

Эксперты отметили, что российские ИТ-лидеры «почти не слышны в глобальной дискуссии о том, куда движется цифровой мир», а на локальном уровне, как правило, об этом говорят малокомпетентные люди — футурологи, социологи и политологи. Большинство проанализированных «Полилогом» исследований посвящено насущным проблемам отрасли — прикладным аспектам внедрения технологий и способам повышения прибыли. В то же время, прогнозные исследования составляют только 11,8% от всех.

По мнению экспертов, публичное визионерство в России только формируется. Стратегии по искусстенному интеллекту чаще всего представляют набор «KPI, процентов и деклараций», а оригинальные идеи отсеиваются как «несерьезные», не подпадающие под формальные и плановые рамки. Кроме того, в российском профессиональном сообществе нет сформированного положительного образа визионера. Наоборот существует стереотип, что такие люди «пустословные фантазеры, хитрые маркетологи или вовсе шарлатаны».

В то же время в США визионерство — это «часть общественно одобряемой и культурной нормы». Если основатель стартапа заявляет, что его проект изменит мир, он «скорее привлечет внимание и деньги, нежели насмешки, при условии, что его заявления имеют серьезные основания».

Авторы исследования также отмечают, что культура визионерства способна привести к излишнему технологическому оптимизму и породить мошенников, как Элизабет Холмс — основательница medtech-стартап Theranos, который так и не создал ни одного стабильно работающего прототипа продукта, но просуществовал 12 лет, привлек более $700 млн инвестиций.

Эксперты «Полилога» уверены, что визионерство стоит оценивать как трудоемкий процесс конструирования будущего, а не «пустые мечтания». Оно должно опираться на экспертизу сценарный анализ, пробные проекты и включать обязательства по реализации идей. В консалтинговой компании также предложили создать «институт ответственности за будущее». Среди существующих организаций на такую роль лучше всего подходит недавно созданный Центр развития ИИ, считают авторы исследования.