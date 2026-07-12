Растущая популярность ИИ-ботов для консультаций по личным финансам создает риск незаметных, но дорогостоящих ошибок — уверенный и хорошо аргументированный ответ модели не гарантирует его правильности, а пользователь зачастую годами не узнает, ошибся ли он, доверившись рекомендации.

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По данным опроса Pew Research Center за 2025 год, ChatGPT пользовались 34% взрослых американцев и 58% американцев младше 30 лет — почти вдвое больше, чем два года назад. Опрос 2 тыс. взрослых пользователей, проведенный сервисом Pearl.com, показал, что 19% респондентов потеряли более $100, последовав финансовому совету чат-бота, а среди инвесторов поколения Z эта доля выросла до 27%.

Профессор финансов Мичиганского университета Паван Джейн, выделяет три причины, по которым финансовые советы от ИИ часто содержат ошибки. Во-первых, беглость формулировок не равна точности: модель может звучать уверенно и грамотно, но при этом не учитывать детали, которые она не запросила у пользователя.

Во-вторых, ИИ хуже всего справляется именно с задачами повышенной сложности — редкими и нестандартными сценариями вроде исполнения опционов, расчета альтернативного минимального налога или стратегии получения социальных выплат для супружеской пары, тогда как уверенно модель работает с типовыми и рутинными вопросами.

В-третьих, финансовый совет относится к категории благ, которые экономисты называют «доверительными» — как диагноз механика или рекомендация врача, его качество часто невозможно проверить сразу: ошибочное налоговое решение может не проявиться до налоговой проверки, а неудачный план расходования пенсионных накоплений — до обвала рынка.

Из-за отсутствия быстрой обратной связи ошибочный, но уверенно сформулированный ответ так и остается неисправленным, а указанные выше цифры Pearl.com, по мнению эксперта, скорее занижают реальный масштаб потерь.

Наиболее рискованной Джейн называет группу пользователей, которая чаще всего полагается на автоматизированные советы: по итогам исследования крупной индийской робо-консультационной платформы, это преимущественно молодые мужчины, розничные инвесторы с небольшим капиталом, причем число новых регистраций растет именно в периоды высокой волатильности рынков — то есть в моменты, когда цена ошибки выше всего.

Джейн обращает внимание и на структуру стимулов самих ИИ-сервисов: платформа, зарабатывающая на удержании внимания пользователя, заинтересована звучать уверенно и убедительно, поскольку это удерживает его в диалоге — даже если объективно этому пользователю стоило бы обратиться к специалисту.

На фоне распространения таких инструментов управляющие компании уже сталкиваются с оттоком клиентов: по данным Bloomberg, выход на рынок нового ИИ-инструмента для расчета налогов ранее приводил к падению котировок акций компаний по управлению капиталом.

Эксперт не призывает отказываться от ИИ при работе с личными финансами — по его оценке, такие инструменты полезны для объяснения базовых понятий и подготовки к разговору со специалистом.

Но для решений с крупными суммами, налоговыми последствиями и необратимыми последствиями — оформления наследства, стратегии получения социальных выплат, выбора формы бизнеса — рекомендуется привлекать сертифицированного финансового консультанта, а не полагаться на уверенный тон чат-бота.

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