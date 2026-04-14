OpenAI приобрела стартап в сфере личных финансов Hiro Finance. Сделка носит характер acquihire — поглощения ради найма команды. Пользовательское приложение прекратит работу 20 апреля 2026 года, а все данные клиентов будут безвозвратно удалены с серверов до 13 мая. Основатель проекта Итан Блох вместе с командой перейдет в OpenAI.

Unsplash

Стартап Hiro, основанный в 2023 году и запустивший продукт всего пять месяцев назад при поддержке крупных фондов (Ribbit, General Catalyst), предлагал пользователям ИИ-инструмент для финансового планирования. Модель была обучена на точное выполнение математических и финансовых расчетов. Сервис позволял моделировать различные жизненные сценарии и принимать сложные экономические решения.

Для OpenAI это не первое приобретение в финансовом секторе. Компания активно продвигает ChatGPT как инструмент для корпоративных финансовых отделов, и интеграция команды Hiro должна усилить экспертизу в этом направлении.

Эксперты также допускают, что сделка может быть стратегическим шагом в конкуренции с популярным ИИ-агентом OpenClaw, которому пользователи часто отдают предпочтение в задачах автоматизированной торговли.

Финансовые условия сделки не раскрываются, однако основатель стартапа Итан Блох уже имеет опыт успешных выходов. Ранее он создал цифровой банк Digit, который в 2021 году был продан компании Oportun более чем за $200 млн.

По словам самого предпринимателя, Hiro был его пятнадцатым проектом, а до этого он успешно продал еще один стартап Flowtown за $4,5 млн.

Ранее OpenAI уже провела несколько громких сделок M&A. Компания Сэма Альтмана купила популярное онлайн-шоу о технологиях TBPN, стартап по тестированию продуктов Statsig и планировала приобрести компанию по производству андроидов Figure AI.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.