Цены на такси в России вырастут на 30%, сообщает «Автостат» со ссылкой на председателя Общественного Совета по развитию такси Ирину Зарипову. Основные причины — дороговизна обновления автопарков из-за высокой ключевой ставки, отсутствия льготных лизингов и кредитов, а также рост затрат на обслуживание и запчасти.

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Таксопарки также столкнутся с расходами на переоснащение СТО и обучение персонала, что увеличит себестоимость бизнеса и отразится на тарифах.

Шеф-редактор «Радио Автодор» Игорь Моржаретто считает, что подорожание неизбежно из-за общей инфляции, высоких цен на автомобили и кредитных ставок, а не только из-за нового закона о локализации такси. Закон, по его мнению, не будет чрезмерно жестким, но увеличение доли отечественных машин может привести к простоям на ремонт и росту расходов, которые лягут на пассажиров.

Руководитель отдела по связям с общественностью сервиса «Максим» Павел Стенников предупредил, что локализация может сократить легальный рынок такси в регионах, подтолкнув пассажиров к частным водителям. Операционный директор «Ситимобил» Даниил Курашев выразил надежду, что автопроизводители расширят ассортимент подходящих моделей, а государственные субсидии для таксопарков помогут смягчить падение отрасли.

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Госдума приняла закон о локализации автомобилей для легковых такси в середине мая. Согласно инициативе, для включения автомобиля в реестр такси он должен иметь совокупное количество баллов локализации, установленное для госзакупок. В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Да его принятия предприниматели просили оценить инициативу на предмет недобросовестной конкуренции и жаловались на то, что удовлетворить требования документа смогут только крупные таксопарки, а для сотен тысяч самозанятых водителей они просто не по карману.