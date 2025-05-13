Госдума на пленарном заседании 13 мая во втором и третьем чтениях приняла законопроект, устанавливающий обязательные требования к уровню локализации автомобилей для легковых такси. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что изначально документ «был предложен очень сырой» и профильному комитету пришлось переработать его с участием министерства и профессионального сообщества.

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Согласно закону, для включения автомобиля в реестр такси он должен соответствовать одному из двух условий: иметь совокупное количество баллов локализации, установленное для госзакупок (с 2023 года — 3,2 тыс. баллов, с 2027 года — 3,5 тыс., с 2028 года — 3,7 тыс.), или быть произведенным по специальному инвестконтракту, заключенному с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

С 1 января 2033 года единственным критерием станет количество баллов локализации, например 400 баллов за сварку кузова или 500 за его окраску.

Володин в то же время подчеркнул, что закон не требует от самозанятых водителей менять автомобиль. «Нам надо, безусловно, учесть, что частник, который работает в извозе, занимаясь этой деятельностью, не должен быть обижен. Для этого принято решение, что можно использовать свой автомобиль, пока он не выработает ресурс», — сказал он.

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Закон предусматривает исключения для ряда регионов: требования не будут применяться в Калининградской области и Сибирском федеральном округе до 1 марта 2028 года, а на Дальнем Востоке — до 1 марта 2030 года.

В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.



В феврале 2025 года предприниматели обратились к президенту России с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг законопроекта, который обяжет таксопарки и самозанятых водителей такси использовать автомобили исключительно российской сборки. Они заявили, что выполнить эти требования смогут только крупные таксопарки, а для сотен тысяч самозанятых водителей они просто не по карману.

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В начале апреля Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) дать правовую оценку законопроекту о локализации автомобилей в такси на предмет недобросовестной конкуренции.

По словам председателя «Цифрового мира» Валерия Корнеева, под требования о локализации подходят только четыре модели автомобилей, все они принадлежат «АвтоВАЗу»: Lada Vesta, Lada Granta, Lada Largus и Lada Aura.