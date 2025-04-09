На рекламном рынке сформировалась «потоковая категория» блогеров, аудитория которых потребляет контент без привязки к конкретным инфлюенсерам. К такому выводу пришли эксперты Okkam Creative совместно с Tiburon Research и Yoloco. Подробности — в распоряжении «Инк.».

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Самый яркий пример «потоковой категории» — лайфстайл, где всего 17% респондентов знают имена авторов контента, отмечают эксперты. При этом аудитория подписана на большое количество релевантных блогов и внимательно следит за контентом по теме.

Внутри таких сегментов (к ним, в том числе, относятся ЗОЖ и обзоры кино) эксперты рекомендуют размещаться сразу у нескольких инфлюенсеров и не тратить ресурсы на поиск «идеального лица» кампании.

Не во всех сегментах сложилась такая ситуация. Например, в бьюти сфере авторитет блогера играет ключевую роль, то есть она более «персоноцентрична».

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Эксперты утверждают, что самая популярная категория у пользователей это «Юмор и развлечения». Развлекательный контент предпочитает также высокодоходная аудитория. Только сегмент 45+ демонстрирует больший интерес к кулинарии и познавательному контенту, а также чаще доверяет рекламе с участием селебрити.

Исследование показало, что топ интересов аудитории с детьми формируют блоги о кулинарии и путешествиях, а также обзоры и «распаковки», юмор и даже научпоп.

Список доступных для данной целевой аудитории (ЦА) блогеров расширяется далеко за пределы исключительно категории «Семья», добавляют эксперты. По их мнению, это дает больше возможностей для оптимизации и повышения кост-эффективности рекламных кампаний.

Основной платформой для большинства категорий — лайфстайла, бьюти, интервью, кулинарии, кинообзоров, научпопа, тревела и юмора — остается YouTube. Интерес к площадке отметили 58% опрошенных.

Блогеров, которые пишут про ЗОЖ, аудитория чаще всего читает в Telegram (42%). «ВКонтакте» (смотрят 39% опрошенных) лидирует в сегменте семейного контента.

Специалисты также сформулировали пять принципов, применение которых поможет эффективно планировать рекламные кампании:

насколько это возможно, не стоит ограничивать сегменты, блогеров и площадки;

стоит начинать планирование кампании не с подбора блогера, а с определения интересов ЦА;

социальное положение блогера и его лайфстайл не говорит о том, что аудитория имеет такой же портрет;

для разных категорий блогеров нужны разные подходы к планированию;

необходимо обращать внимание на репутацию блогеров.

Всего в исследовании приняли участие 2300 респондентов: мужчины и женщины в возрасте 18–55 лет, которые проживают в городах с населением свыше 100 тыс. человек