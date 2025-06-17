В России необходимо начать регулировать деятельность инвестканалов в соцсетях и аккредитовывать блогеров, специализирующихся на фондовом рынке, считают эксперты Центра банковского консалтинга и прикладных исследований Финансового университета. Об этом пишет РБК. По данным исследования «Профиль российского частного инвестора», именно эти источники стали самыми популярными для опытных (65%) и начинающих (62%) инвесторов для получения знаний о рынке.

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Проблема стала актуальной из-за того, что инвесторы, ориентированные на мнение блогеров, в большей степени сталкиваются с негативным опытом инвестирования, отмечает директор центра Наталья Воеводина.

Она предложила ориентироваться на опыт Индии, где лидеры общественного мнения обязаны раскрывать информацию о своих соцсетях, предоставлять отчетность, соблюдать правила дистанцирования и показывать, за что получают комиссии. По ее словам, надзор за деятельностью могла бы Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев в свою очередь отметил, что если посты инвестбогеров содержат признаки индивидуальных инвестиционных рекомендаций, они подпадают под регулирование деятельности инвестиционных советников. Однако в большинстве случаев таких признаков нет, а комментарии представляют собой публичное мнение, «часто абсолютно некомпетентное». По его словам, остается полагаться на «финансовую грамотность граждан, их здравый смысл и иммунитет к «интернет-гуру».

В этой ситуации необходимо регулировать конфликт интересов, уверен председатель правления Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев. Он полагает, что блогеры должны уточнять в публикациях о своей прямой или косвенной заинтересованности в компаниях, о которых пишут. Речь идет о намерении купить ее акции или получении вознаграждения за прошедший год за какие-либо услуги.