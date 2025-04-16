Nvidia рискует понести квартальные убытки в размере $5,5 млрд после того как американские власти ограничили возможности компании по экспорту чипов для искусственного интеллекта (ИИ) в Китай. Об этом сказано в заявлении техногиганта. После этого сообщения акции компании упали более чем на 6%.

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В Nvidia отметили, что на прошлой неделе власти США уведомили ее о необходимости получить лицензию для экспорта чипов в Китай и ряда других стран.

Речь идет о чипе H20 для ИИ, который был разработан специально для китайского рынка в соответствии с экспортными ограничениями США, введенными бывшим президентом Джо Байденом. Они менее мощные, чем топовые графические процессоры, которыми пользуются Microsoft, OpenAI, Google и Amazon.

Несмотря на сниженную производительность, H20 по-прежнему пользуются большим спросом в Китае. В 2024 году выручка от их продажи составила от $12 до $15 млрд, отмечает CNBC.

Министерство торговли США также подтвердило, что вводит новые требования к лицензированию экспорта для MI308 и аналогичных чипов AMD, пишет The Financial Times. Компания является ближайшим прямым конкурентом Nvidia на рынке чипов для центров обработки данных.

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Накануне Министерство торговли США начало расследование в отношении импорта полупроводников и связанных с ними товаров.

Ведомство изучит «возможность увеличения производства полупроводников внутри страны», чтобы снизить зависимость от импорта, а также необходимость дополнительных торговых мер, включая пошлины, «для защиты национальной безопасности».

За день до этого Nvidia сообщила о планах в ближайшие четыре года построить в США инфраструктуру для искусственного интеллекта, инвестировав до $500 млрд.