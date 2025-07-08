Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) выступила с предложением создать специальные коды ОКВЭД для пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Как сообщают «Ведомости», соответствующие обращения были направлены в Министерство экономического развития, Федеральную налоговую службу, Росстат и организацию «Опора России».

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В Министерстве экономического развития России подтвердили готовность рассмотреть предложение, отметив, что любые изменения в классификатор возможны исключительно в рамках действующего законодательства. В Росстате также заявили о намерении изучить поступившие предложения.

Как пояснили в АУРЭК, необходимость выделения пунктов выдачи заказов в отдельную категорию связана с поручением президента о пересмотре упрощенной системы налогообложения для торгового сектора. Среди рассматриваемых изменений эксперты называют возможный полный переход на общую систему налогообложения с 2026 года, что повлечет за собой обязательную уплату НДС по стандартной ставке 20%.

По данным ассоциации, владельцы пунктов выдачи заказов сейчас работают по упрощенной системе налогообложения, однако формально их деятельность классифицируется как розничная торговля или складские услуги. В АУРЭК опасаются, что в случае отмены УСН налоговые органы могут начать рассматривать пункты выдачи как обычные торговые точки, что поставит под угрозу рентабельность их бизнеса.

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Отраслевые эксперты предупреждают о возможных негативных последствиях перехода на общую систему налогообложения. По их оценкам, это может привести к массовому закрытию пунктов выдачи, особенно в малых городах, где рентабельность бизнеса и без того невысока. Как отмечают аналитики, подобное развитие событий может серьезно осложнить работу маркетплейсов и ухудшить условия для миллионов покупателей.

АУРЭК предлагает два варианта новых кодов. Первый вариант предполагает создание кода 53.20.32 («Деятельность пунктов выдачи заказов (ПВЗ)»), второй — 52.10.30 («Услуги по приему, хранению и выдаче товаров в пунктах выдачи»). В Росстате пояснили, что код 53.20.32 уже существует, но относится к услугам по доставке продуктов питания.

Крупные игроки рынка, включая Wildberries и «Яндекс Маркет», поддержали инициативу. В Wildberries отметили, что пункты выдачи заказов представляют собой особый вид бизнеса, который в настоящее время не имеет четкого отражения в классификаторе. В «Яндекс Маркете» подчеркнули важность создания прозрачных и сбалансированных рыночных механизмов, учитывающих интересы всех участников.

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Глава совета по электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров обратил внимание на особую уязвимость небольших пунктов выдачи. По его словам, многие из них могут не выдержать увеличения налоговой нагрузки.

Партнер юрфирмы МЭФ Legal Вадим Зарипов высказал мнение, что отмена УСН может привести к уходу с рынка небольших операторов, что в конечном итоге снизит конкуренцию и приведет к росту цен для потребителей.

Михаил Бурмистров, генеральный директор «Infoline-аналитики», отметил, что в России уже насчитывается более 200 тыс. пунктов выдачи. По его мнению, введение отдельного кода ОКВЭД поможет стандартизировать их взаимодействие не только с государством, но и с финансовыми институтами.