Компания-разработчик стейблкоина USDT привлекла одну из крупнейших международных аудиторско-консалтинговых компаний KPMG для проверки резервов, включая около 150 тонн золота, и одновременно рассказала о планах развивать базовые ИИ-сервисы для пользователей развивающихся стран. По словам гендиректора компании Паоло Ардоино, проверка подтвердила наличие золота, а совокупные резервы Tether превышают ее обязательства на $6,8 млрд.

Unsplash

Аудит закрывает один из самых длительных споров вокруг криптоиндустрии — о том, что выпуск USDT объемом $183 млрд не обеспечен реальными активами в полном объеме.

Для Tether это важно еще и потому, что компания годами сталкивалась с вопросами о том, насколько выпущенные ею токены обеспечены реальными активами. При этом полностью прозрачной компанией Tether становиться не спешит: нынешняя проверка резервов не означает, что компания раскрыла всю внутреннюю кухню бизнеса.

Зато теперь Tether все активнее рассказывает о том, что собирается делать с накопленными ресурсами дальше. И здесь криптовалюта постепенно отходит на второй план.

«Уже давно мы не считаем себя криптокомпанией. Я думаю, что мы одновременно и цифровая долларовая компания, и цифровая золотая компания», — заявил Ардоино, уточнив, что число пользователей Tether по всему миру превысило 650 млн, причем значительная часть аудитории находится в Африке и Южной Америке.

В этих регионах Tether видит потенциальную аудиторию и для новых направлений. Компания в последние два года инвестировала не только в финансовые продукты, но и в децентрализованные коммуникации, сельское хозяйство и автономные солнечные станции, обеспечивающие электричеством пользователей вне централизованных сетей. Следующим направлением Tether называет базовые ИИ-сервисы.

Читайте также В России запустят процесс токенизации активов реального сектора. Какие возможности это откроет для бизнеса

Речь пока не идет о создании конкурента ChatGPT или разработке собственной передовой языковой модели. Tether хочет предложить более простые ИИ-инструменты для повседневных задач — в частности, в здравоохранении, финансах, спорте и других областях.

Ведь даже в странах с низкими доходами смартфоны уже стали массовым устройством, а значит, базовые ИИ-модели можно запускать непосредственно на них. Tether рассчитывает использовать собственную аудиторию в развивающихся странах как потенциальную базу для новых сервисов.



При этом конкретная бизнес-модель пока не определена. Ардоино предположил, что пользователи смогут платить за такие сервисы несколько долларов в месяц с помощью USDT или других цифровых платежных инструментов. То есть Tether фактически рассматривает ИИ как еще один способ расширить использование собственной финансовой инфраструктуры.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.