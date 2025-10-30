Более трети россиян, а именно 37%, сталкиваются с чувством усталости ежедневно, а каждый четвертый — 26% — испытывает его несколько раз в неделю. Об этом свидетельствуют данные октябрьского исследования аналитического центра ВЦИОМ, в котором приняли участие 1600 совершеннолетних россиян, пишут «Ведомости».

Менее регулярно, несколько раз в месяц, усталость приходит к 17% опрошенных, и лишь 7% чувствуют ее редко, пару раз в полгода или в год. Совсем не знакомы с этим состоянием только 8% респондентов, а 5% затруднились с ответом.

Основные причины усталости носят психоэмоциональный характер. Главными ее источниками были названы нервная и ответственная работа, на которую указали 34% респондентов, и множество психологически тяжелых ситуаций — 32%. Физически тяжелый труд является причиной для четверти опрошенных, а почти каждый пятый видит ее в заботах о детях и семье. Среди прочих факторов отмечались дача и огород, состояние здоровья, спорт, учеба и недосып.

Для восстановления сил более половины россиян прибегают к телесному отдыху и восстановлению физических сил. Почти 44% помогают движение и смена обстановки, тогда как треть опрошенных ищет спасения в уединении. Чуть более пятой части находят энергию в общении с близкими. В качестве конкретных способов справиться с усталостью люди называли сон, прогулки, спорт, поездки, просмотр кино, чтение и различные хобби.

Параллельно с ростом усталости исследование зафиксировало и другую тенденцию — изменение возрастной самоидентификации россиян. Они начали ощущать себя внутренне старше, чем раньше. Если в 2012 году к молодежи относили себя 41% опрошенных, то сейчас таких лишь 29%.

При этом все больше людей причисляют себя к среднему возрасту: рост с 34% в 2012 году до 43% в текущем. Одновременно несколько увеличилась доля тех, кто по ощущениям соотносит себя со старшим возрастом и пожилыми.

Специалисты объясняют эпидемию усталости тремя ключевыми причинами: информационной перегрузкой из-за жизни в режиме «онлайн», ощущением неопределенности из-за событий последних лет и хроническим стрессом, который истощает ресурсы организма. Эксперты предупреждают, что постоянная усталость опасна для здоровья, и советуют бороться с ней через сбалансированный отдых, сочетая расслабление с активностью — спортом, движением и сменой обстановки.