Европейский союз и Китай договорились рассмотреть возможность установления минимальных цен на электромобили китайского производства вместо введенных в прошлом году пошлин. Об этом сообщает «Рейтер» со ссылкой на представителя Еврокомиссии (ЕК).

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В октябре 2024 года ЕС ввел дополнительные пошлины на китайские электрокары до 35,3% вдобавок к действующему в Евросоюзе сбору в 10% на весь импорт автомобилей.

Так, для BYD доппошлина составила 17%, для Geely — 18,8%, а для SAIC — 35,3% Китайские автопроизводители обратились в суд ЕС, чтобы оспорить это решение.

Представитель ЕК отметил, что еврокомиссар по торговле Марош Шефчович провел переговоры с министром торговли Китая Ван Вэньтао и стороны договорились рассмотреть возможность установления минимальных цен.

Переговоры приветствовала ассоциация автомобильной промышленности Германии, которая назвала пошлины ЕС «ошибкой».

Немецкие производители, треть продаж которых в прошлом году пришлась на Китай, выступили против пошлин, опасаясь конфликта со вторым по значимости торговым партнером страны после США, отмечает агентство.

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Переговоры ЕС и Китая проходят на фоне торговой войны между Вашингтоном и Пекином. В среду, 9 апреля, президент США Дональд Трамп ввел пошлины на китайский импорт в размере 125%. На следующий день в Белом доме сообщили, что с учетом февральских 20-процентных пошлин общая ставка для Китая составляет 145%.