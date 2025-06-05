Европейский Союз готов охладить энтузиазм сторонников цифрового разрыва с США. В ближайшее время Европа не сможет полностью избавиться от зависимости от американских технологических гигантов, и Брюссель открыто признает этот факт.

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На фоне растущих призывов к технологической независимости Еврокомиссия представила новую Международную цифровую стратегию. Документ делает ставку не на изоляцию, а на углубление сотрудничества с США, Китаем, Японией, Индией и Южной Кореей. В тексте подчеркивается, что полный отказ от взаимодействия нереалистичен, а партнерство останется ключевым элементом глобальных технологических цепочек.

Этот шаг стал отрезвляющим сигналом для сторонников цифрового суверенитета. Несмотря на назначение первого в истории ЕС комиссара по технологической независимости — финки Хенны Вирккунен — и растущее влияние движения Eurostack, выступающего за создание европейской ИТ-инфраструктуры, реальных альтернатив у ЕС пока нет.

Американские компании доминируют на европейском облачном рынке, контролируя более двух третей его объема. США также значительно опережают ЕС в развитии искусственного интеллекта, в то время как доля Европы в мировом производстве микрочипов сократилась до примерно 10%. Новая стратегия прямо признает технологическое лидерство США и неспособность Европы в полной мере воспользоваться преимуществами цифровой революции.

При этом конкретных решений для преодоления этой зависимости пока не предложено. Попытки ЕС сократить отставание, например, через масштабные инвестиции в суперкомпьютеры для ИИ, встречают скепсис даже среди сторонников технологического развития. Европейские политики призывают к более трезвой оценке ситуации.

Отдельные страны пытаются действовать самостоятельно. Нидерланды рассматривали возможность отказа от американских технологических поставщиков, но политическая нестабильность помешала этим планам. Дания, которая с 1 июля возьмет на себя председательство в Совете ЕС, уже начала поиск альтернатив продуктам Microsoft для своих городов.

Однако, как следует из новой стратегии, ЕС не готов тратить миллиарды евро на создание собственных аналогов существующих решений. Эксперты сравнивают эту ситуацию с попытками самостоятельно выращивать все необходимые продукты — теоретически возможно, но не всегда практично.

Еврокомиссар Вирккунен, активно продвигающая международное сотрудничество, находит поддержку даже среди технологических лоббистов. Они подчеркивают необходимость трансатлантического партнерства в таких ключевых областях, как искусственный интеллект, квантовые технологии и производство полупроводников.

Фактически ЕС выбирает путь прагматизма, признавая, что полная технологическая независимость остается пока отдаленной перспективой, а сотрудничество с глобальными игроками — неизбежной необходимостью.