Шесть из десяти участников совместного опроса «Лаборатории Касперского» и Hi-Tech Mail хотя бы изредка за последний месяц испытывали усталость от необходимости следить за цифровой безопасностью. Результаты на Kaspersky CyberSecurity Weekend в Ташкенте представила аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence Ксения Кудашева. Предпринимателям стоит определиться, сколько проверок можно возложить на сотрудника, прежде чем он начнет искать способ от них отделаться.
Опрос исследователи проводили в ноябре 2026 год, участие принял 4821 человек.
Киберусталостью Кудашева называет перегрузку, при которой на выполнение требований информационной безопасности уже не остается сил и внимания. Пользователь видит новость об очередной схеме мошенников, затем просьбу обновить приложение, а за ней мысленно выстраивает знакомый маршрут: вспомнить пароль, дождаться кода, подтвердить вход. Обновление в итоге остается на потом.
Чтобы сэкономить силы, человек придумывает упрощения. Например, не создает новый пароль, а слегка переделывает старый: добавляет год, заглавную букву или символ. Формально пароль обновлен, можно вернуться к работе.
Кудашева описала мысли, наверное, любого пользователя в этот момент:
«Чуть-чуть изменю и пойдет. Лишь бы сервис перестал от меня требовать что-то новое».
По данным представленного ею анализа Kaspersky DFI, в 2026 году 64% изученных аккаунтов использовали варианты одного пароля. Источником были данные, полученные с инфостилеров, программ для кражи информации. Хотя анализировалась определенная выборка, а цифра еще и не доказывает однозначно, что причиной повторов стала усталость, но она показывает, насколько распространен такой способ упростить себе жизнь среди из (м)ученных аккаунтов.
Кудашева предлагает снимать с сотрудников часть ручных проверок, в частности фильтровать подозрительные письма техническими средствами. Но просто передать всю нагрузку специалистам по безопасности тоже не получится: это тоже люди, и их внимание не становится безграничным вместе с выдачей административных прав.
«Если всё, что мы сняли с пользователя, мы просто переложим на ИБ-аналитика, то уставать будет он. Точнее, уже устает».
По представленным данным Kaspersky MDR за 2025 год, 87% оповещений команды мониторинга безопасности оказались ложноположительными. Это иллюстрирует проблему, поскольку чтобы понять, что тревога ложная, ее сначала приходится проверить. Тем временем поступают следующие сигналы.
Отдельное исследование «Лаборатории Касперского» «Цифровая забота и культура кибербезопасности» показывает разрыв между ожиданиями и оценкой нынешней ситуации. Так, 59% участников ожидают, что в ближайшем будущем киберкультура станет важной частью общества. Пока оценки скромнее: 31% считают ее нынешний уровень в российском обществе низким и только 9% высоким.
В том же опросе 44% респондентов возложили ответственность за развитие киберкультуры на общественные институты или частные компании. Четверть выбрала самих пользователей и их близких. В исследовании, которое описывает представление людей об ответственности, участвовали 1006 жителей крупных городов России.
Руководитель направления детской онлайн-безопасности «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко в своей презентации объяснил разницу между цифровой грамотностью и киберкультурой. Первая дает знания и навыки, вторая возникает, когда они становятся частью повседневного поведения.
В его модели у киберкультуры три составляющие:
Выучить правильные ответы для теста здесь явно недостаточно.
Отдельно Сиденко подчеркивает, что знать правила мало, важно еще распознавать риск и уметь обращаться за помощью. В его презентации речь шла о детях, но для работодателя отсюда следует вполне взрослый вопрос: знает ли сотрудник, кому показать подозрительное письмо или сообщить об ошибке, а не только какой пункт инструкции он нарушил?
Ответственность в этой модели разделена между самими пользователями, семьей, школой и бизнесом. От компаний Сиденко ожидает безопасных продуктов и ответственного отношения к пользователям. В финале презентации эта мысль сформулирована шире:
«Киберкультура — это умение не просто пользоваться технологиями, а оставаться человеком в цифровом мире».
Рекомендация Кудашевой:
«Автоматизируйте рутину, сокращайте ручные проверки и лишние оповещения».
Внедрение ИИ для рутинных задач она также предложила сопровождать регламентом его использования.
Практический вывод для руководителя: прежде чем требовать от команды еще больше бдительности, стоит разобраться, на что уже уходит ее внимание. Какие проверки можно автоматизировать, какие сигналы дублируются и какие требования подталкивают людей к формальному исполнению?
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