Летний фестиваль для кибербезопасников CyberCamp открыл физик-астроном Владимир Сурдин. Он начал говорить про звезды, а потом вдруг заявил, что человечество уже сожгло уголь и нефть, и скоро сожжет уран, а дальше останется только солнце, ведь «когда речь идет об энергетике, никто не считает деньги». На Марс тем временем отправляли только машины. Человеку понадобились бы тяжелый скафандр, защита от радиации, робот-разведчик и готовность двигаться по территории, где слишком многое еще неизвестно. Этот образ неожиданно точно задал тон разговору о кибербезопасности.

Фото: пресс-служба «КиберКэмпа»

Сурдин, конечно, говорил про космос, а не про отчеты об уязвимостях, но этим фестиваль и интересен: одна и та же логика «границ и ресурсов» работает что на орбите, что в багбаунти (это такие площадки, где ищут уязвимости и тестируют защиту ресурсов).

ИИ-агенты и нейроотчеты

В нормальном багбаунти-мире все просто: компания обещает «до 1 млн руб.» за уязвимость, исследователь находит ошибку, сдает отчет, получает свои 750 тыс. — обе стороны довольны. Сюжет ломается там, где в игру входят нейросети.

Глава BI.ZONE Bug Bounty Андрей Левкин рассказал, что за последние полгода число спам-отчетов на платформе выросло в 14 раз. Причиной стали не обычные дубликаты, а материалы, которые выглядели безупречно, но почти полностью состояли из галлюцинаций ИИ-моделей. Текст был вычищен до последней запятой, шаги воспроизведения занимали семь-восемь страниц вместо обычных двух, но реальных доказательств уязвимости не было. При этом один автор мог отправлять по десятку таких отчетов в день. Физически проверить столько находок невозможно, однако по условиям SLA (соглашения об уровне обслуживания) платформа должна была рассмотреть каждый кейс.

Евангелист Positive Technologies Алексей Лукацкий сместил фокус от текста к действиям. ИИ-агенты в его описании — уже не чат-боты, а сущности с сервисными учетными записями и правами в корпоративной инфраструктуре: сами отправляют письма, запускают скрипты, ходят по внутренней сети и создают суб-агентов под отдельные задачи. В результате один агент, которому доверили «очистить почту от спама», удаляет всю переписку владельца, посчитав 10 тысяч непрочитанных писем аномалией. Другой пробирается через файрволы и майнит криптовалюту, решив, что это полезнее исследования, ради которого его запустили.

Промпт-инъекции и кража контекста (перехват или подмена запроса к модели вредными инструкциями) — только часть картины, подчеркивает Лукацкий. Настоящая проблема — какие права доступа мы даем агентам. «Черного ящика», который можно поставить в инфраструктуру со словами «контролируй моих агентов», даже на зарубежном рынке пока нет, а российские компании еще заняты импортозамещением базовых вещей.

Базовая «Луна»: киберминимум вместо космического героизма

Александр Горбачев («Инфосистемы Джет») и Алексей Егоров (PT) описали киберминимум не как продукт, а как состояние инфраструктуры — то, что трудно продать как «хайп», но без чего любой Марс — фантазия:

на периметре и в ключевых системах нет критичных уязвимостей и грубых ошибок конфигурации;

внешние сервисы не принимают логин/пароль без двухфакторной авторизации;

все активы инфраструктуры попадают в мониторинг и аудит, а не живут как «забытые островки»;

входящая почта проходит через песочницу (изолированную среду, где можно безопасно проверить файл), а не падает прямо в рабочие ящики;

есть процесс реагирования на инциденты, который работает не только на бумаге.

По статистике «Джет», около 80% атак в 2023 году заканчивались шифрованием данных или разрушением инфраструктуры — остановкой бизнес-процессов. Основной канал доставки вредоносного ПО — почта и фишинг, основной способ проникновения — уязвимость на периметре («дырявая» камера или мейл-сервер). Если шифровальщик уже остановил работу компании, восстановление начиналось с базовой кибергигиены, а не с экзотических средств защиты.

Космическая параллель возникала сама собой. Перед полетом на Марс человечеству предстояло создать более близкую инфраструктуру на Луне. В кибербезопасности эту роль выполнял киберминимум. Пока у компании не было защищенного периметра, полного учета активов и мониторинга, разговоры об ИИ-агентах и киберустойчивости оставались такими же романтическими, как призыв лететь на Марс без теплозащиты.

Выгорание и непрерывные атаки

Основатель проекта «ПСИвИТ», практикующий психолог Анастасия Калашникова перечислила конкретные маркеры выгорания. Среди них оказались агрессия и раздражительность в ситуациях, которые раньше воспринимались спокойно, стремление обвинять во всем работодателя, коллег или кота (кота?), падение продуктивности и несвойственные человеку ошибки.

Фото: пресс-служба летнего «КиберКэмпа»

Ключевые инструменты самодиагностики — сон и питание:

бессонница из-за навязчивых мыслей о работе, ночные пробуждения «как будто не спал», проваливание в сон без перехода и невозможность встать утром даже после долгого сна — повод не для героизма, а для визита к врачу;

рацион, внезапно свелся к пицце, сладким напиткам и быстрым углеводам, которые дают радость, но не насыщение, — или наоборот пропавший аппетит и привычка «забывать есть» в потоке задач — тоже сигнал, что ресурсы психики на исходе.

Выгорание не ограничивается работой: сначала хромает офис, потом рушатся хобби, спорт, бытовая жизнь — «вы у себя один», и на другую планету от себя не убежишь. Это биохимический процесс, включенный в классификацию заболеваний, а не настроение, и «просто отдохнуть и выспаться» не работает: минимальный горизонт выхода в ремиссию — полгода осознанной работы с собой и специалистами.

Исследование Елены Агеевой («Инфосистемы Джет») и Анастасии Федоровой (PT) показывает, как меняется фон атак: 76% кибератак в прошлом году были связаны с шифровальщиками и вирусами, разрушающими инфраструктуру, а мотивация атакующих смещается от финансовых целей к деструктивным. Только 40% компаний уложились в целевое время восстановления, и этот показатель снижается год от года. 43% компаний уже считают киберриски главными для непрерывности бизнеса — наравне с пожарами и наводнениями, но бюджеты на ИБ в 2025 году чаще сокращались или стояли на месте. Около 80% компаний испытывают кадровый дефицит в ИБ-командах.

Непрерывные атаки и требование «держать оборону» 24/7 накладываются на отрасль, где выгорание не лечится выходными, а человеческий ресурс уже ограничен. Списать это на «индивидуальную слабость» не получится: состояние людей, отвечающих за защиту, становится частью риска непрерывности бизнеса.

Киберустойчивость и как объяснить ее бизнесу

Классическая модель «замка», где компания отгораживается от внешнего мира и почти не смотрит внутрь своей инфраструктуры, по данным Агеевой и Федоровой, уступает место эшелонированной обороне: бюджеты все чаще уходят на обнаружение и реагирование, а не только на блокирование входа. Формируется понятие киберустойчивости — когда ИБ и ИТ перестают жить параллельно, а кибербез приходит к айтишникам с вопросом «как нам вместе подготовиться?», не дожидаясь инцидента.

Менялась и роль CISO — директора по информационной безопасности. Авторы сопоставили матрицы компетенций руководителей и получили портрет, мало похожий на привычного «человека-файервола». Современному CISO требовались стратегическое мышление, лидерство и умение говорить с топ-менеджментом о влиянии рисков на выручку, а не перечислять названия уязвимостей.

Лайфхак из доклада аналитиков: если ваш руководитель за две минуты может объяснить, чем занимается функция кибербезопасности и зачем она нужна компании, скорее всего, все не так плохо. Если нет — часть уязвимости спрятана не в шифровальщиках, а «за дверями топ-менеджмента», который еще не вовлечен в обсуждение киберрисков.

Цифровое тление: советы детектива

Финальный доклад кибердетектива Екатерины Тьюринг перенес разговор из кабинетов обратно в поле — в то, как выглядит цифровой след людей и компаний. Цифровое тление — это процесс, в котором интернет не просто «помнит всё», а постоянно перерабатывает и переиспользует следы: трафик, пользовательские данные, архивы, базы для обучения нейросетей, теневой интернет со сливами.

Кадр из фильма «Вспомнить всё», 1990г.

Показательный пример был связан с проверкой китайского поставщика. Поиск по английскому названию в Google или Baidu мог почти ничего не дать, тогда как запрос на китайском языке в Baidu открывал гораздо больше деталей. Для работы с цифровым следом было недостаточно знать, что искать, — требовалось понимать, на каком языке и на какой площадке это делать.

Для корпораций OSINT (поиск по открытым источникам) сегодня проще, чем для физлиц: у компаний по умолчанию нет персональных данных, пока речь не заходит о бенефициарах и руководителях, а связанные бизнесы легко находятся через анализ доменов — историю сайта, соседние сайты на том же IP, общих администраторов. Но найденные факты плохо принимаются судами как однозначное доказательство — для экспертизы нужны отдельные методики фиксации данных.

Практический чек-лист по цифровой гигиене в сети:

не использовать полные ФИО и их очевидные производные в логинах и адресах почты: «sergey.petrov94» делает дианон тривиальным;

не повторять один и тот же никнейм и аватарку во всех соцсетях, если вы не медийная персона и ваше имя — не бренд;

выкручивать приватность на максимум: случаи, когда полное отсутствие приватности сыграло человеку на руку, спикер не встречала;

передавать изображения скриншотами: в оригинальных файлах остаются метаданные (когда, где и кем сделано фото), скриншоты их затирают;

пользоваться правом на забвение: оно не спасет от профессиональных осинтеров, но защитит от «типовых сталкеров», которые действуют по шаблону;

не доверять дефолтным паролям и дешевым «умным» устройствам с неперенастраиваемыми учетками: камеры с маркетплейса и роутеры с предустановленным VPN открывают доступ в закрытый контур.

Корпорации защищают данные людей ровно настолько, насколько нужно, «чтобы нельзя было подать в суд», остальное остается уязвимым. На этом фоне совет «у кого дефолтные пароли, тот лох» звучит не как шутка, а как минимальный уровень самоуважения в мире, где цифровое тление идет непрерывно.

Космос Сурдина, суд над нейроотчетом, киберминимум, выгорание, непрерывные атаки, киберустойчивость и советы осинтера складываются в одну картину: кибербезопасность — уже не просто технологии. «Легкий» фестиваль затронул неподъемные темы — цену энергии и рисков, базовый «лунный» периметр, людей в постоянном стрессе и следы, которые мы оставляем в цифровом и космическом пространстве.

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