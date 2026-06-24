Открыть короткое видео перед сложной задачей оказалось не такой уж редкой привычкой. Согласно исследованию онлайн-сервиса психологической помощи «Ясно» и сервиса поиска работы «Буду», так поступают 42% россиян. Эксперты считают, что дело не только в любви к мемам, котикам и рецептам на скорую руку — часто таким образом сотрудники пытаются справиться со стрессом и оттягивают момент, когда все-таки придется взяться за работу.

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Согласно результатам опроса, более половины сотрудников (53%) смотрят короткие видео несколько раз в течение рабочего дня, а 23% делают это несколько раз в час. При этом каждый второй респондент (51%) не то чтобы старательно скрывает, но пытается не афишировать эту привычку перед коллегами и руководителями.

Чаще всего сотрудники смотрят ролики во время обеденного перерыва (43%). Однако почти столько же опрошенных признались, что открывают видео именно в тот момент, когда не могут приступить к сложной задаче. Еще 32% делают это ближе к концу рабочего дня, когда чувствуют усталость.

Большинство респондентов (82%) проводят за просмотром коротких видео не более 30 минут в день. Самыми популярными форматами оказались юмористические ролики (58%), видео с животными (39%) и лайфстайл-контент (32%).

Для многих работников короткие видео стали современным аналогом перекура — способом ненадолго переключиться, перевести дух и отвлечься от рабочих задач. Об этом сообщили 58% участников исследования. Еще 51% признались, что обращаются к ним из-за скуки, а 26% используют ролики как способ снять усталость.

Психологи считают, что дело не столько в любви к коротким видео, сколько в особенностях работы нашего мозга.

«Когда задача кажется трудной или неопределенной, мозг естественным образом ищет более простой и быстрый источник положительных эмоций», — объясняет директор клиентской поддержки сервиса «Ясно» Мария Игнатьева.

Правда, после такой «пятиминутки отдыха» ощущения у сотрудников оказываются противоречивыми. Если 41% опрошенных сообщили, что после просмотра роликов у них улучшается настроение, то почти столько же (40%) признались, что испытывают раздражение или чувство вины из-за потраченного времени. Иными словами, видео помогают отвлечься, но не всегда помогают забыть о том, что дедлайн никуда не делся. А в целом 44% респондентов считают, что короткие видео в той или иной степени мешают работе и концентрации, тогда как пользу для собственной продуктивности видят только 20%.

В «Ясно» считают, что частая потребность в подобных паузах может говорить о более глубоких проблемах, чем простая привычка отвлекаться.

«Если необходимость в таких паузах возникает слишком часто, это может быть сигналом усталости или перегрузки. Для работодателя в такой ситуации важнее не контроль, а внимание к состоянию команды: регулярные пульс-опросы, открытый диалог о нагрузке и своевременный отдых помогают предотвращать выгорание эффективнее любых ограничений», — говорит менеджер по внутренним коммуникациям и культуре сервиса «Ясно» Аня Трифонова.

Что это значит для бизнеса

Если сотрудник регулярно исчезает в коротких видео перед сложными задачами, проблема может быть не в алгоритмах рекомендаций, а в самой работе. Исследование показывает, что ролики часто становятся способом справиться со стрессом, неопределенностью или накопившейся усталостью. Поэтому руководителям имеет смысл обращать внимание не только на экранное время сотрудников, но и на то, почему им все чаще хочется отвлечься именно в рабочие часы.

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