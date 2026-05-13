Правительство рассматривает возможность распространить механизм эскроу-счетов на гостиничное строительство. Соответствующий вопрос обсуждался на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина 21 апреля, следует из протокола встречи, с которым ознакомились «Известия».

Сейчас эскроу работает исключительно в жилом сегменте: покупатель переводит деньги на специальный счет, а застройщик получает их лишь после сдачи дома. Банк при этом выступает гарантом — схема фактически исключила рынок новостроек из зоны «обманутых дольщиков». Перенести ту же логику на отели предлагается в первую очередь ради привлечения частных инвесторов в туристическую инфраструктуру.

Интерес понятен: по оценке члена экспертного совета думского комитета по защите конкуренции Дмитрия Тортева, доходность номеров под управлением профессиональных операторов составляет около 12%, а в курортных проектах доходит до 17–18% — против 2–4% годовых у обычной аренды жилья. Однако гостиничные проекты сейчас выпадают из-под действия закона о долевом строительстве, а значит, при банкротстве девелопера инвестор превращается в рядового кредитора с минимальными шансами вернуть вложенное.

Аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым полагает, что эскроу способно сделать инвестиции в отели более понятными и защищёнными — особенно в условиях, когда банковское проектное финансирование остаётся труднодоступным. По её мнению, мера прежде всего ускорит строительство гостиниц категории три звезды и выше в регионах с растущим турпотоком, где дефицит качественного номерного фонда ощущается острее всего.

Источник газеты в госорганах уточняет, что под действие механизма могут попасть не только классические гостиницы, но и апартаменты, а также общежития для персонала. Конкретные параметры регулирования пока не определены.



Важная оговорка: эскроу страхует только от незавершенного строительства, но не от провала самого бизнеса. Загрузка, сезонность, конкуренция, качество управляющей компании — все это по-прежнему остается на риске инвестора. Кроме того, эксперты обращают внимание на специфику гостиничных проектов: их инвестиционный цикл длиннее жилого, а окупаемость во многом зависит от факторов, не поддающихся стандартизации.

