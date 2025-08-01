Сооснователь Microsoft Билл Гейтс признался: если бы он рос в эпоху смартфонов и соцсетей, вполне возможно, он так и не стал бы миллиардером. По его словам, ключевую роль в его будущем успехе сыграло именно то, как он проводил свое детство — гуляя с друзьями, предаваясь чтению и часами размышляя в одиночестве.

Фото: соцсети Билла Гейтса

«Когда я чувствовал беспокойство или скуку, или попадал в неприятности из-за плохого поведения — я исчезал в своей комнате и погружался в книги или идеи, часто на долгие часы без перерыва. Эта способность превращать безделье в глубокое размышление и обучение стала основополагающей частью того, кто я есть, — говорит Гейтс. — Это также имело решающее значение для моего дальнейшего успеха».

В одном из постов в своем блоге Гейтс упомянул книгу «Тревожное поколение» Джонатана Хайдта, профессора социальной психологии из Нью-Йоркского университета. Хайдт утверждает, что стремительное распространение смартфонов и платформ вроде TikTok значительно усугубило кризис психического здоровья среди молодежи, а также усилило чувство одиночества и уровень депрессии у представителей поколения Z.

По словам Гейтса, его собственное детство было насыщено играми и взаимодействием с реальным миром, что, как показывают исследования, способствует развитию креативности. В отличие от этого, современные дети «растут на экранах». «Наша концентрация внимания подобна мышцам, а постоянные отвлечения и привыкание к социальным сетям невероятно затрудняют ее развитие», — подчеркивает он.

Чтение и уединение были важной частью жизни Гейтса и в зрелом возрасте. В 1990-х годах он регулярно уезжал на «Недели размышлений» — в уединенную хижину, где его сопровождали лишь книги и технические отчеты. В такие моменты, вспоминает он, он «целиком погружался в концентрацию» и намеренно избегал электронной почты, чтобы «читать, думать и писать о будущем» без внешних отвлекающих факторов.

Именно во время этих ретритов родились ключевые идеи, включая разработку браузера Internet Explorer. По иронии судьбы, технологии, продвинутые самим Гейтсом и Microsoft, теперь могут мешать той самой глубокой концентрации, которая лежала в основе его новаторства.

«Мы должны создать среду, которая даст нам возможность сосредоточить свой разум, не отвлекаясь на коллег, супругов, детей, домашних животных и технологии, иначе мы никогда не сможем сосредоточиться на более важных задачах», — подчеркивает эксперт по продуктивности Лора Стэк.