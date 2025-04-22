80-летний председатель правления бренда одежды Alex Mill, экс-гендиректор Gap и J.Crew Group Микки Дрекслер говорит, что предпочел бы, чтобы коллеги и сотрудники обращались к нему как к обычному человеку, используя только его имя.

«Никто не может называть меня “мистер”. Неважно кто это, — сказал Дрекслер, добавив, что этот титул противоречит его философии лидерства, которая заключается в том, чтобы быть на одном уровне с окружающими его людьми. — Даже в ресторанах я говорю людям называть меня Микки — и всё. Я хочу, чтобы они не чувствовали себя ниже меня».

Заслуги Дрекслера в швейной промышленности весьма обширны: от возрождения Ann Taylor и превращения Gap в компанию с капиталом в $14 млрд до основания таких брендов, как Old Navy и Madewell. С 1999 по 2015 год он также являлся членом совета директоров Apple.

Несмотря на свои достижения, Дрекслер считает, что он ничем не лучше среднего сотрудника, и другие начальники должны придерживаться такого же мнения, сказал он. По его словам, легко зациклиться на управлении компанией, но общение с коллегами — важнейшая часть руководства, добавил он.

«Вы должны быть связаны с командой. Нельзя сидеть в своей башне из слоновой кости», — сказал Дрекслер, отметив, что ему также не нравится «плохая коннотация» названия «генеральный директор».

Руководители, которые взаимодействуют со своими сотрудниками, спрашивая мнение и предлагая обратную связь, — способствуют их карьерному росту и дают понять, что эти люди важны. Согласно опросу, проведенному Pew Research Center в марте 2023 года, сотрудники все больше ценят связь со своими менеджерами.

Эмпатия и прозрачность являются положительными качествами для руководителей, говорит Дипали Вьяс, глобальный руководитель финтеха, платежей и криптовалютной практики в Korn Ferry.

«Менеджеры, которые умеют балансировать между эмоциональным интеллектом и не быть жесткими, — это хорошие начальники», — сказала Вьяс, имеющая 25-летний опыт в подборе персонала. Она добавила, что сотрудники также должны искать начальника, который «умеет адаптироваться и дает возможность расти».

Дрекслер общается со своими коллегами, как начинающими, так и руководителями, задавая простые, открытые вопросы об их работе. Это можно назвать светской беседой или нетворкингом — созданием связи с помощью неформального, дружеского взаимодействия.

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«Знакомьтесь со всеми людьми, — сказал Дрекслер, добавив, что светская беседа — это навык, который он развил, будучи руководителем. — Будьте нормальным человеком, а не человеком из башни из слоновой кости, который считает себя умнее всех. Вы никогда не узнаете ничего нового, если у вас нет отношений с кем-то».